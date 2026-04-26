◆第３３回青葉賞・Ｇ２（４月２５日、東京競馬場・芝２４００メートル、良）

日本ダービートライアルの青葉賞・Ｇ２は２５日、東京競馬場の芝２４００メートルで１８頭で争われ、武豊騎手（５７）＝栗東・フリー＝騎乗のゴーイントゥスカイが中団から鮮やかに抜け出し重賞初Ｖ。２着馬のタイダルロック（三浦）とともにダービー切符をつかみ取った。歴代最多を更新する日本ダービー７勝目を目指す名手は「楽しめると思います」と大一番へ胸を高鳴らせた。

《レースレコードタイ》

華麗なエスコートでダービー切符をつかみ取った。武豊が初めてコンビを組んだゴーイントゥスカイの全能力を引き出した。「（騎乗して）良い馬だなと思いましたし、何とかダービーの出走権を取りたいと思ったのでホッとしています」。２２年ドウデュース以来となる歴代最多を更新する日本ダービー７勝目への挑戦権を手にしたレジェンドから白い歯がこぼれた。

前２走はかみ合わずに敗戦を喫していたが、新馬戦を快勝した府中で鞍上もイメージ通りの走りだった。「できれば中団くらいまでにはつけたいなと思ったので、思ったよりいい位置につけられました。抜け出す時も速かったですし、最後もよく我慢してくれて、いい内容」。残り２００メートルで早めに抜け出すと後方からタイダルロックが迫ったが、最後まで並ぶことは許さなかった。３／４馬身差でゴールに飛び込んだ２分２３秒０は、２０年にオーソリティがマークしたレースレコードタイ。さらには無敗の３冠馬コントレイル産駒重賞初制覇のおまけつきだ。「同じコースでタイムもいいので（ダービーでも）楽しめると思います」と、世代頂点へ向けて力を込めた。

皐月賞の３頭出しをはじめ、躍進が目立つ上原佑厩舎。その３頭に引けを取らないと信じたゴーイントゥスカイの勝利に指揮官も笑みを浮かべた。「これで負けたらしょうがないというくらいのペースと絶妙な位置。（鞍上の）庭感がすごかったですね」と、東京２４００メートルでＧ１・１４勝を誇る名手の完璧なレース運びを勝因に挙げた。今回の勝利で０２年藤沢和厩舎以来となる日本ダービー４頭出しが現実味を帯びる。「そうなれば、うれしいですし、楽しみ」と話す平成生まれ最初のトレーナーは、武豊に継続騎乗を依頼することを明かした。頼りになるパートナーとともに最高峰の舞台でさらなる輝きを放つ。（浅子 祐貴）

◆ゴーイントゥスカイ 父コントレイル、母ゴーイントゥザウィンドウ（父タピット）。美浦・上原佑紀厩舎所属の牡３歳。北海道新ひだか町・千代田牧場の生産。通算４戦２勝。総獲得賞金は７１１５万８０００円。重賞初勝利。馬主はフィールドレーシング。