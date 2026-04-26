〈「刑事の2〜3人殺すぐらいはなんともない」72歳と25歳の女性らを暴行し殺害、日本を戦慄させた“連続殺人犯”が逮捕されるまで〉から続く

史上、犯罪者は数多いが、大米龍雲(おおよねりゅううん)ほど、ありとあらゆる悪の形容詞を付けられた人物もいないだろう。全国で強盗、窃盗、殺人を繰り返した龍雲が逮捕されたのは1915（大正4）年。当時新聞の見出しだけでも「殺尼魔(さつにま)」「食人鬼」「極悪人」などと書かれ、検事に「あれほど大胆な悪漢は見たことがない」と言わしめた。

【実際の写真】「食人鬼」「極悪人」などと呼ばれた男と、その内縁の妻を写真付きで報じた当時の新聞

しかし、当時の新聞記事と関連資料を見ていくと、必ずしもそのイメージとは合致しない“顔”もうかがえる。大米龍雲は本当に「悪逆非道な極悪人」だったのか？ 当時の新聞記事を適宜現代文に直し、文章を整理。今回も差別語、不快用語が登場するほか、敬称は省略する。（全4回の3回目／続きを読む）

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福岡・博多で取り押さえられ、大暴れしながら東京に移送された大米龍雲（当時44）。その犯行の足どりとは、どのようなものだったのか。『警視庁史大正編』を基に、同盟通信の司法担当記者、石渡安躬が裁判提出資料をまとめた『斷獄實録第1輯』（1933年）や新聞報道を突き合わせて見ていく。

全国で窃盗、暴行、強盗、殺人を繰り返したすさまじい“犯罪遍歴”

1. 1905（明治38）年1月21日、兵庫県尼ケ崎の尼寺・真如庵で阪東自照（72）という尼僧を殺害。現金24円（現在の約9万円）を奪った。

2. 同年6月、松江（島根県）の千手院という寺の住職をだまして金を奪おうとして見破られ、殴打して捕まった。だが偽名を使って殺人・強盗をはじめ、悪事の数々は全部隠したまま禁錮6月を言い渡され、松江監獄で服役した。

3. 出獄後の1906（明治39）年ごろ、東京・谷中の寺で強盗を犯したのを手始めに、全国をまたにかけて寺院専門に強盗や窃盗を繰り返した。

4. 1908（明治41）年12月、三重県桑名市の料理屋で豪遊。怪しまれて警察に捕まった。ここでも偽名を使い、窃盗約10件を自供しただけで懲役4年に処された。安濃津監獄で服役。1913（大正2）年に出獄した。

宿屋に泊まったり、料理屋で豪遊するから捕まる、ということに気づき、その後はどこでも偽名を使って10日間ぐらい民家に間借りし、一見真面目を装って強盗や窃盗を続けた。

1人暮らしの尼寺を探して強盗・窃盗

5. 1913年4月、神奈川県小田原の尼寺、願修寺で斎藤法修という60歳ぐらいの尼僧が、寺を改修するための寄付金を募集していることを聞いて、夕方訪問。信者を装って5円（現在の約1万5000円）を寄付して信用させ、わざと話し込んで一晩泊めてもらった。だまして関係を結び、安心させて海岸に連れ出し、船から海に突き落として殺害。寺に引き返して現金と額面約200円（同約61万円）の預金通帳を盗み、引き出して逃げた。この際、尼僧の消息を尋ねて来た警察官と遭遇したが、言い逃れた。金は兵庫県・福原遊廓で使い果たした。

6. 同年6月ごろ、兵庫県の川崎波止場で25〜26歳の男と出合い頭にけんか。あいくちで殺して海に落とし、福岡に逃げた。

7. 福岡市寿町で飲食店をしていた中山たまをだまし、無理に女房にして1914（大正3）年に上京した。女と一緒なら間借りするのに都合がいいと考えて実行した。

8. 上京後は、2人で京橋の下駄屋の2階に間借りし、相変わらず1人暮らしの尼寺を探して強盗・窃盗をしていた。

9. 同年10月、諏訪ノ森で老尼を殺害。金はなかったので、米3升（約4.5キロ）と布団1枚を盗んだ。

10. 翌日、大阪へ飛び、素人の家の2階に間借りし、昼間寺を物色しておいて夜、強盗・窃盗で金や着物を奪ったが、贓品をさばくのに都合が悪いと、また上京して神田の洋服屋に間借り。強盗・窃盗をしながら贓品を少しずつ売って生活した。

11. 1915（大正4）年1月、鎌倉・感應寺別荘で尼僧を殺害。

12. 3度大阪に高飛びして同様の犯行を続け、5月25日、大阪府三島郡高槻町（現高槻市）の慈眼寺に押し入って住職・小澤仙應（36）を殺害。金品を盗んだ。

13. 同年7月初め、また上京して芝愛宕下の雑貨商の家に間借り。杉並の法仙寺をはじめ、東京周辺で十数件の犯行を重ね、博多に高飛びしたところを捕らえられた。

それにしても、すさまじい“犯罪遍歴”だが、特に犯行の範囲の広さとスピードに驚かされる。その前にも「広域犯罪」はあったかもしれないが、これほど広範囲で長期間にわたる連続犯行は例がないだろう。当時は他地域の警察同士が連携する捜査共助の仕組みはなく、指紋照合も本格導入されていなかった。龍雲は巧妙にその点を突いて動いたといえる。

殺人・強盗殺人6件、強盗138件を自供

『警視庁史大正編』によれば、自供したのは殺人1件、強盗殺人5件、強盗138件で、窃盗その他は百余件に上った。自供は7人の刑事の2カ月余りにわたる裏付け捜査で全て事実と立証されたという。

ただ、見出しで「殺尼魔」と命名した8月16日付東日は、監房での龍雲について、お茶と菓子を与え、あぐらでたばこを吸わせながら“座談式”に尋問。途中で龍雲が「疲れているから休ませてくれ」と言うと許すなど、腫れ物に触れるような扱いだと書いている。「暑い」と言って肌襦袢になると「龍雲が肌を脱ぐ」（8月20日付時事新報）と見出しになる騒ぎ。そんな状態での供述をどこまで信用できるか……。



「龍雲が肌を脱ぐ」が見出しになるほどの騒ぎ（時事新報）

経歴にしても、8月15日付東日などには「大正元（1912）年1月、官命抗拒罪で9カ月と15日間、水戸監獄で苦役。大正2（1913）年、誘拐罪で横浜監獄に投獄されたが脱獄した」とあるが、事実とは思えない。同じ日付の國民は供述内容をこう書いている。

日に日に報道はエスカレート

「先頃、横浜で数カ所の家に押し入り、短銃を乱射して巡査を負傷させた」「大阪の寺院で20人の僧侶を縛ったうえ、警鐘に大小の鐘を切り落とした。住職を殺害して金品を強奪したうえ、『自分は北海道の者なり』と書いた紙を鐘の裏に張り付けて逃走した」……。「やけの大ぼら」と注釈はつけているが、新聞も一緒になって面白がっているように思える。

新聞報道は日を追ってエスカレート。龍雲の「新しい犯行」を競って報じた。「夜叉の如き蛮行」「獰悪殺人鬼更に恐るべき罪状を自白す」「食人鬼とは汝（なんじ）の事よ」……。

各紙には龍雲の犯行の一覧表と偽名のリストが載り、8月17日付東日は「警視廰始まつ（っ）て以来の極悪人」と見出しで折り紙をつけた。

同じ日付の読売で橋爪捜査係長も「実に近代まれに見る凶漢にして、その凶行の大胆にして残忍なること、うたた戦慄せしむるものがある」と慨嘆。8月18日付から報知は「鬼か魔か」、國民は「悪魔龍雲」のタイトルで連載記事を掲載した。

常人離れした大胆、残忍な犯行に、龍雲の人間性を取り上げた記事も現れた。8月18日付報知朝刊では、のちに東京帝大（現東大）教授を務める精神医学者・三宅鑛一が「恐らくは、精神病者と普通人の間の『中間人間』」と述べている。

差別的な見解も

19日付読売は橋爪係長の談話を基に「先天的に残忍冷酷」と断定。21日付の東朝、東日、時事には警視庁嘱託医で日本犯罪学会主事の杉江医学士という人物の「犯罪學上より見たる大米龍雲」（東朝見出し）の記事が見える。分かりやすい東日を見ても「悪魔の血に生くる」の見出しで分かるように優生学的な見地から「動物的性欲が極めて旺盛」「道義心が薄弱」「ちょっとしたことにも怒り、人を殴り、人を殺すなどする気質異常者」など、差別的な見解もある。

22日付報知朝刊では、骨相学の専門家が龍雲と面談。「権謀術数に富み、肉親に縁が薄い。動物的に狂暴な性格で、何事も長く辛抱できない。気に入らなければすぐ腕力に訴える」と鑑定した。「鼻に不具がある点は、明らかに人間外の人間であることを証明している」とこちらも差別的な判断を示した。当時はイタリアの精神科医ロンブローゾが提唱した「生来性犯罪者説」（犯罪には遺伝的要素が影響しているという学説）が一世を風靡。日本でも同様の見方をする研究者が多かったのだろう。

龍雲の身柄は東京監獄へ

8月21日、警視庁の取り調べが終わり、龍雲の身柄は東京監獄へ。それを報じた22日付東日によれば、龍雲は石森主任警部に留置中の礼を述べ「私はどうせ無期徒刑になるのでしょうが、来たるべきご大礼の恩典に浴し、有期15年ぐらいで出獄できるでしょう」と語った。記事は「死刑を夢想していないのにはあきれるほかない」と書いている。

明治から大正に代わって約3年。この年1915年11月には大正天皇の即位の大礼が京都であり、恩赦が実施されるといわれていた。龍雲は自分も対象になると思い込んでいたのだろうか。龍雲の収監と同時に釈放された、内縁の妻・たまは22日付報知朝刊でこう話した。

「彼が世にも恐ろしい殺人鬼とは知らないまま」

〈「22歳の時、石工の男と結婚。子どもはできず、福岡市内でうどん屋を開いていたおととし12月、客として来た龍雲に暴行された。彼が世にも恐ろしい殺人鬼とは知らないまま連れ添ってきたが、狂暴なのに恐れをなして別れ話を切り出したこともある。その都度、短銃や刀を突き付けられて脅され、涙を飲んで今日まで忍んできた」〉

東京地裁での初公判は、同年11月3日に行われた。判決が下された龍雲は……。（つづく）

〈「クタばっちまえばどうせ見えねえ」死刑執行時の“大胆な言動”は本当だったのか…女性への暴行・殺人を繰り返し「食人鬼」と呼ばれた男の“もう一つの顔”〉へ続く

（小池 新）