〈「彼が殺人鬼とは知らないまま」全国で殺人、強盗を繰り返した“凶悪犯罪者”…暴行→妻にさせられた女が語った“絶望の言葉”〉から続く

史上、犯罪者は数多いが、大米龍雲(おおよねりゅううん)ほど、ありとあらゆる悪の形容詞を付けられた人物もいないだろう。龍雲が逮捕されたのは1915（大正4）年、強盗・殺人を繰り返し、被害者の多くは尼僧だった。当時新聞の見出しだけでも「殺尼魔(さつにま)」「食人鬼」「極悪人」などと書かれ、検事に「あれほど大胆な悪漢は見たことがない」と言わしめた。

【実際の写真】「食人鬼」「極悪人」などと呼ばれた男と、その内縁の妻を写真付きで報じた当時の新聞

しかし、当時の新聞記事と関連資料を見ていくと、必ずしもそのイメージとは合致しない“顔”もうかがえる。大米龍雲は本当に「悪逆非道の極悪人」だったのか？ 当時の新聞記事を適宜現代文に直し、文章を整理。今回も差別語、不快用語が登場するほか、敬称は省略する。（全4回の4回目／初めから読む）

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大米龍雲の公判は、1915（大正4）年11月3日東京地裁で行われた。「午前7時ごろから押し寄せた傍聴者は約300人に達し、中には学校を欠席してきた学帽や妙齢のひさし髪（髪をひさしのように前に突き出した髪型で、女学生が好んだので、その異称となった）さえ交じっていた」と4日付東京朝日（東朝）は書く。

続けて「同9時、被告龍雲が繁田判事の下調べを受けるために第1号法廷に引き出された時には、傍聴席のドアを押し開いてなだれこんだうえ、被告、弁護人の出入り口、さては会議室のドアからも、所選ばず法廷内に飛び込むという、近頃珍しい騒ぎ」と記述した。起訴された件数、法廷での陳述内容、ニュアンスは新聞によって微妙に違う。件数は25件が多いが、膨大な中の一部だったことは間違いない。

「私が死刑になっても被害者のためにはなりますまい」

同日付東日の記述を中心に見ると、検事が龍雲の生い立ちに始まって犯罪事実を読み上げると、龍雲は全て認め、23の偽名を使い分けたことについて、菩薩の名を2つ挙げ「25回変名して自由討究されたので、自分もそれにならった」と答えた。



初公判・求刑を伝える報知

主張に争いはなく、即日結審。検事は死刑を求刑し、弁護人は無期徒刑を求めた。最後に龍雲が要旨「私の罪は体を切り刻まれても間に合わないが、私が死刑になっても被害者のためにはなりますまい。それよりも、無期になって後日出獄し、被害者の冥福を祈りたい」と陳述。東日は「虫のいい命乞い」とした。『斷獄實録』には裁判長と龍雲の尋問と陳述が載っているが、ほとんどの犯行を「さようです」と認めている。

判決は死刑。宣告を受けると…

判決は5日後の11月8日。当然のように死刑だった。各紙が扱ったが、宣告を受けた龍雲の表情は2つに分かれた。一方は「静かに頭を下げてニヤリ冷笑を浮かべ……」（8日発行9日付報知夕刊）、「悪びれた様子もなく、裁判長を冷笑して退廷した」（9日付東日）と捉えた。もう一方は「死刑に処すると言い渡されるや顔色が蒼白に変わり、寂しい微笑を漏らしてすごすごと退廷した」（9日付東朝）、「しおしおと退廷した」（同日付都）。どちらが本当だったのか。

龍雲は控訴したが、控訴審は翌1916（大正5）年3月25日、あらためて死刑判決。上告も同年5月22日、棄却された。当時の確定から執行までは短い。約1カ月後の6月26日、東京監獄で死刑が執行された。この際の記事は各紙ほぼ共通している。27日付東朝を見よう。

死刑執行まで絶食を続けていた

「死刑執行の日が近づいているのを予知しながら、まだ自供していない犯罪があるなど、死期を延ばそうと世迷言を言っても顧みられないことから、絶食を続けた結果、執行の際は身体が非常に衰弱していたという」と書いた。他紙も動機は微妙に違うが、絶食していたことは共通している。都新聞は「大米龍雲のような大胆な悪漢は見たことがない。稲妻強盗なども龍雲には及ばない。その度胸はけだし前代未聞の凶漢である」との「某検事」の談話を載せた。

龍雲の本当の“顔”は？

大米龍雲の犯罪を見ていく時、1つの疑問に捉えられる。彼は本当に、言われていたような大胆な悪漢だったのか。1つの証言がある。

雑誌「話」1936年2月号に掲載された伊井大助「山田憲と大米龍雲の死刑を見る」。筆者の伊井は東京監獄の元看守で、山田憲とは、借金返済に絡んで高利貸しを殺し、バラバラにした「鈴弁殺し」で1919（大正8）年に死刑を執行された農商務省の高級官僚だ。両者の死刑執行の模様を詳しく書いている。これが龍雲のイメージを確定したように思われるのでポイントを引こう。

「見るからに頑丈な男で…」

〈 骨組みのがっしりとした、見るからに頑丈な男で、大きな羅漢頭＝羅漢（仏教上の聖者・阿羅漢）のような頭＝をして、その割に小さな「かなつぼ眼」（窪んで丸い目）をぎらぎらと、いつも異様に光らせていたが、口元の辺りには人を小ばかにしたようなせせら笑いを浮かべていた。 一審はもちろん死刑だった。判決が終わってから、裁判長が被告をじっと見詰めるようにしながら「この裁判に不服だったら、5日以内になら控訴できるから」と言うと、フンと小ばかにしたような顔つきでにべもなく答えた。「めんどくせえから、さっぱりやってもらいやしょうぜ」「不服はないのかね。覚悟はできているのかね」。さすがに裁判長の言葉には死刑囚に対するいたわりがあったが、龍雲はいつもの表情を口辺に見せて「なアに、早く死刑になった方がさっぱりしてようがさア」と言った。 教誨師の言うことなどはてんでばかにして聞いてはいなかった。「あっしも前身は真言宗の坊主でさア。おまえさんの言いなさるようなことア、子どもの時分から耳にタコのできるほど聞いてまさア。いまさらそんなお説教を聞いてありがたいと思うくらいなら、盗人も人殺しもしませんやね」。こう言って出て行かない。再度呼び出しがあると、係官に言うのだった。「うるせえ坊主だなあ。行かねえったら行かねえから。それでも無理にって言いやがンなら、足腰の立たねえくらいぶちのめしてくれるから。そう言っておくんなせえ」 当時の死刑囚は自殺を恐れて雑居房に入れていた。すると、同房の者たちに差し入れられる弁当や菓子を無断で食べてしまう。ぶつぶつ言う者があると、「おいおい、何をぶつぶつ言ってやがんでえ。こちとらはもうじきブランコになる人間様だ。こんな弁当の5本や10本、黙ってこちとらに奉ってもいいんだ。ぶつぶつぬかしやがンなら、行きがけの駄賃だ。何ならてめえも一つ……」。これでみんな参ってしまう。〉

死刑以上の刑はない。傍若無人の死刑囚を、みんな持て余していたということだろう。同記事によれば、死刑執行時も態度は変わらない。

「クタばッちまえばどうせ見えねえんだ」

〈 何気ない様子で監房から連れ出した私を、ジロリと横目で見て「とうとう来やがったか」と独り言のように言って、草履を引っかけながらニヤリと笑った。その刹那、私の方が心臓の底までドキリとして、魂が凍ってしまったような気がした。 部長室へ連れてくると、龍雲は会釈もせず、のそりと黙って部長の前に突っ立った。部長が型通り「司法大臣の命令によって、ただ今より死刑を執行する」と申し渡すと、例のフフンと小ばかにしたようなせせら笑を浮かべて「よろしく頼んますぜ」とぶっきらぼうに言ってから、そこにいた係官の顔をジロリと見渡すようにしたが、そのかなつぼ眼にはこれっぽっちの恐怖の影もないようだった。むしろ、何か憤ってでもいるように不気味にぎらぎら光っていた。〉

いよいよ刑場に入った。

〈 供物の饅頭もむしゃむしゃと食って、茶もがぶがぶ飲んでしまうと、たばこを1本吸わせてくれ」と言いだした。「死に土産に1本吸わせてくれたっていいじゃねえか」。仕方がないので相談して、特に1本許すことになった。火をつけてたばこを与えると、いかにもうまそうにぷかりぷかり吹かしていたが、3分の2ばかり吸うと、急に放り捨てた。「長えこと吸わねえもんだから、畜生ッ、頭がクラクラしやがらア。さあ、やってもらおうか……」。係官が目隠しをしようとすると、頭を振って牛のようにほえた。「よせやいッ。クタばッちまえばどうせ見えねえんだ」。あくまでも承知しないので、目隠しなし。時間は来た――。〉

報じられていた様子とは異なる人物像

この通りなら、胆が据わっていることに驚かない人はいないだろう。しかし、各紙の記事にあるような、絶食して執行延期を願う姿とはギャップがありすぎる。『斷獄實録第1輯』には控訴審開始前に龍雲が提出した「請願書」と「懺悔録」が載っている。

「請願書」では「強盗殺人、強姦殺人ではなく、いずれも相手側とは知り合いの間柄で出入りしていた」と弁明。特に鎌倉の被害者とは「以前から私通していた」と主張した。「懺悔録」では、一連の犯行の動機を、日露戦争の戦死者追悼供養をめぐって対立した相手寺院への遺恨晴らしだとし、控訴審でもそう主張した。そこには、一審の死刑判決に「さっぱりやってもらいやしょう」と答えた“潔さ”は感じられない。監獄側や警察・検察が死刑執行時の龍雲の態度で全社の記者にうそを伝えたとは思えない。

特徴である欠けた鼻筋にしても、新聞写真で見る限りは、見出しにあるような「醜悪なる顔」「物凄き形相」とまではいえない。それが日清戦争の激戦地での戦傷だとすると、彼は戦争には被害者という側面もあることになる。

とすると、こうは考えられないだろうか。

「話」のこの号が出たのは事件から約20年後。主に新聞が「犯罪読み物」として作り上げた「大米龍雲＝大胆不敵で残虐無比、醜悪な暴行魔・殺人鬼」が既に伝説として定着していた。元看守の証言は、そのイメージから外れない内容に修正され、統一された――。

“残忍な犯行”は認定されなかったが…

龍雲の悪虐非道ぶりを示すとされる事件がある。1914年9月5日、京都の寺に押し入り、58歳の尼僧が悲鳴をあげると、右手を突っ込み、舌を引き抜こうとして付け根からの出血で死亡させた。多くの資料に記述がある。ただ、この犯行は龍雲の行動記録と符合せず、正式には認定されなかったとみられる。しかし、「凶悪」「粗暴」「豪胆」などのイメージは残った。彼にかぶせられた形容詞の多くはそのイメージから外れないように配慮されたものだったのではないか。

龍雲の犯行を見ても、主に尼寺を狙ったのは、女性の一人暮らしが多く、小金を持っているだけでなく、抵抗が少ないからでもあったはずだ。実際は用意周到で慎重な性格だったのでは？ 服装や警察官とのやりとりを見ると、虚栄心の強い「小者」の「口先人間」だったようにも思える。

そして何より、彼の犯行には社会全体に対する言いようのない憤怒が感じられる。犯行が残忍だったのは、天涯孤独で、誰にも愛されず、誰をも愛さなかったことが大きな原因だったのではないだろうか。

伊井大助の回想に興味深いエピソードがある。要旨を記す。

〈龍雲を独房に入れたら、すっかり腹を立てて飯を食わない。「こんな腐ったような麦飯を食って死ねるか」と言って、どうしても食べない。看守らが困って窮余の一策をひねり出した。死刑になった後、遺体を大学で研究用に解剖する代わりに30円（現在の約14万円）を前金でもらえるという。すっかり喜んだ龍雲はその金で差し入れの弁当やパンなどを食べるようになった。だが、伊井が「味はどうだ？」とからかって聞くと、「フフフフ」と笑っていたのが、急にいつになくしんみりと言ったという。「なんだか考えてみると、手前(てめえ)の体を手前で食ってるようで、妙な気もしまさあ」〉

【参考文献】

▽『警視庁史大正編』（1960年）

▽石渡安躬『斷獄實録第1輯』（1933年）

（小池 新）