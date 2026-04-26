井上尚弥に“病院送り”にされた名手が分析する東京ドーム決戦 ベガスで畏怖した怪物の凄み「イノウエには誰も敵わないと思う」
極限の状態で中谷との一戦に挑む井上は、世界中から熱視線が注がれている(C)Getty Images
「最強の王者」と「最強の挑戦者」の構図
日本ボクシング史上に残る決戦のゴングが刻一刻と迫っている。5月2日に東京ドームで開催されるボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）とWBA＆WBC＆WBO同級1位・中谷潤人（M・T）のタイトルマッチだ。
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昨春に行われた日本国内の年間表彰式で、井上が「1年後の東京ドームで盛り上げよう」と並び立った中谷に言葉を向けて以来、「THE DAY やがて、伝説と呼ばれる日」と銘打たれた興行の機運が高まってきた。
対戦が決定的となってからの1年で両雄ともに無敗を維持。「最強の王者」と「最強の挑戦者」という構図を崩さずに、互いにドラマを紡いできた。
間違いなく激闘必至のカードは、日本はもちろん、世界のボクシング界でも小さくない話題性を誇っている。ファン、識者、そして現役ファイターをひっくるめて、誰もがどっちが勝利するのかをありとあらゆる角度から論じ、その行く末を見守っている。
そうした中で、「モンスター」に敗れた経験を持つ名手が、興味深い意見を展開した。元WBОバンタム級王者ジェイソン・モロニー（オーストラリア）は、米老舗誌『The Ring Magazine』のウェブ版で「キャリアのこの段階でこの対戦を実現させた両選手を尊敬したい。素晴らしい試合になる」と断言。井上と中谷の激突に胸を高鳴らせるように語った。
現在35歳のモロニーは、かつて井上の強打に沈んだ。2020年11月に米ラスベガスで井上と対峙したモロニーは、7回に強烈な右カウンターを頭部に被弾。「耳の中で何かが揺らいでいるのが分かった」と膝から崩れ落ち、直後に病院に搬送されるダメージを負った。
パワー、スピード、メンタルなどあらゆる面で充実する井上の凄みを、肌身で体感しているモロニーは、「実際にリングで対戦して、この男（井上）は本当に特別な存在なんだと改めて確信した」と力説。さらに現時点でイノウエは世界最強のパウンド・フォー・パウンド・ファイターだ」と証言し、中谷の敗北を予測した。
「ナカタニは確かに強い。だが、今のイノウエには誰も敵わないと思う。個人的な考えを言えば、この試合はイノウエが勝つだろう。とはいえ、二人のスタイルの違いや、ナカタニがイノウエにどんな課題を突きつけるかという点で、非常に興味深い一戦になるはずだ」
井上の強烈な一撃に沈んだモロニーは、その衝撃を赤裸々に語った(C)Getty Images
中谷の可能性は完全否定せずも…
井上の勝利を予測しながらも、中谷が秘める“可能性”を完全否定はしない。ボクシングに「絶対」がないと知るベテランは「ナカタニにもイノウエを捕らえてダメージを与えるチャンスはある。彼の独特なスタイルは厄介だ」と指摘し、無敵のチャレンジャーに下馬評を覆す機会があるとも論じた。
さらに「これまで何度か見てきたように、危険で攻撃的だからこそ、イノウエにも弱点はある」と井上の好戦的なスタイルにリスクがはらんでいるモロニーだが、彼の中で「中谷に勝つ」という考えは揺るがない。
リング上で対峙した際の記憶を「フットワークの速さは厄介だった。こっちが攻撃しようと思っても、イノウエはもうそこにいない」と振り返った35歳は、こうも続けている。
「攻撃を仕掛けるための距離までイノウエに近づくのは簡単じゃない。その一方で、一瞬でカウンターを仕掛けて、痛い目を見させるには、ちょうどいい距離に彼はいる。つまり、彼の足の速さと手の速さが驚異的なんだ。それが、彼をモンスターたらしめている要因だと思う。
そういう技術的なことにプラスして、スーパーバンタムで長く戦ってきたという点でも、イノウエは有利な立場にある。彼は本当に実力をつけて、この階級にふさわしい選手に成長した。今や体格もパワーも優れたスーパーバンタムの選手だ。だが、ナカタニは前回の試合で階級を上げたばかりだ。はたして、イノウエほどの選手を相手に戦えるだけの体力があるのかは疑問だ」
はたして、運命の大一番はモロニーの分析通りの展開となるのか。いずれにしても、「伝説」として語り継がれるような激闘を期待せずにはいられない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]