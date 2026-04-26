女子プロゴルファーで通算１７勝を挙げ、２４年シーズン限りで第一線から退いた上田桃子さんが、昨年１０月に誕生した長男を連れて韓国を訪れた様子を公開した。

上田さんは２６日までに自身のインスタグラムを更新。「スビンのｐｉｌａｔｅｓへ今回も２日行けたし 現代百貨店のベビ服フロアは最高だったし 安定のクァベギやら魔女キンパやらとにかく食べたいものぶっ込みました ベビ君よ、お付き合いさんきゅ」と記し、母と長男の３世代でのショットをアップした。

この投稿には、女子プロゴルフで２０１５、１６年賞金女王に輝き、１９年に韓国の俳優イ・ワンと結婚、２３年に日本ツアーを引退したイ・ボミさんが「あいたかったです…かんこくにいらっしゃるときは ぜひ れんらくくださいね」と、ひらがなでコメント。上田さんが「つぎはボミツアーよろしく」と返信した。

そのほかファンからは「ベビ君とお母さんと韓国 最高ですね」「いい写真」「お母さんもベビも桃子さんも元気モリモリそうでなによりだー」「お母さま、相変わらず、お若く、美しいです」「お母様もお元気そう」「親子三世代で旅行、楽しそうー羨ましー」などのコメントが寄せられた。

上田さんは３５歳の誕生日だった２０２１年６月１５日に結婚。お相手については「以前からお付き合いしていた方」と説明している。