金子駆大は22位、星野陸也は47位に後退 桂川有人が32位まで浮上
＜ボルボ中国オープン 3日目◇25日◇上海エンハンス・アンティンGC（中国）◇7188ヤード・パー71＞中国で行われているDPワールド（欧州）ツアーは、第3ラウンドが終了した。
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トータル8アンダー・9位タイで決勝にコマを進めた金子駆大だが、3日目は1バーディ・3ボギーの「73」とスコアを落とした。トータル6アンダー・22位タイに後退し、最終日に入る。55位タイとカットライン上で予選を通過した桂川有人は、4バーディ・1ダブルボギーの「69」と伸ばし、トータル4アンダー・32位タイに浮上。星野陸也は「72」と1つ落とし、トータル2アンダーで37位から47位と順位を落とした。アドリアン・オタエギ（UAE）が「62」をたたき出し、トータル16アンダーの単独首位に浮上。1打差の2位にベルンド・ウィースバーガー（オーストリア）が続く。日本ツアー通算8勝のショーン・ノリス（南アフリカ）はトータル12アンダー・3位からの逆転を目指す。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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