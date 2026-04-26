相手投手の心理

大谷翔平（31）が4月10日の試合で日本人選手のメジャー最長となる44試合連続出塁を達成し、その後、53試合まで記録を伸ばした。

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抜いたのは、2009年にイチローが樹立した記録。奇しくもこの日、野球殿堂入りしたイチローの銅像がシアトルで除幕された。

イチローも大谷もリードオフマン、つまり1番打者だが、スタイルは対照的だ。

「連続出塁の期間内で比較すると、イチローの安打数は大谷の1.5倍でした」

と、スポーツ紙デスクが明かす。

「イチローはひたすらヒットを打ちまくりましたが、大谷は四球、とりわけ敬遠で記録をつないでいました」

大谷翔平

違いは通算成績でも一目瞭然だ。イチローのMLB19年間の生涯打率は3割1分1厘で、出塁率は3割5分5厘。対する大谷は昨季までのMLB在籍8年間で、打率は2割8分2厘とイチローを大きく下回りながらも、出塁率は3割7分4厘と凌駕（りょうが）している。10打席あたりの四球の数は、イチローは0.6回だが、大谷は1.3回で倍以上ある。

これほど差が出た原因は、第一に相手投手の心理面にありそうだ。

「イチローに打たれてもせいぜい単打なのでさほど怖くなく、勝負する場面が多い。一方、長打の危険がある大谷は“ホームランより四球で歩かせた方がマシ”で、厳しいコースを突いたり、敬遠した方が得策になる」

イチローが主に所属したマリナーズは当時弱小だったが、大谷のドジャースは優勝を争う強豪チーム。この違いも、怖さの差を際立たせているかもしれない。

野球哲学の違い

第二に、本人たちの野球哲学の違いである。

「イチローはヒッティングゾーンが広く、打てる球ならボールでも打つ。一方の大谷は、記録達成後の囲み取材で“（四球を）くれるぶんにはもらいますし、ストライクが来れば振る”と語った通り、ボールと思った球には手を出しません」

メジャー研究家の友成那智氏によると、

「イチローは、現役時代に四球を多く選んだハーグローブ監督に“もっと四球を増やせ”と求められた際、“ヒットの方が効果的だ”と口論したほど四球が嫌い。たしかに、押し出し以外に四球では得点できないのですが、MLBでは一番打者は打率でなく出塁率で評価するのが一般的です」

「週刊新潮」2026年4月23日号 掲載