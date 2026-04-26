・「春キャベツ、食べたいのはどれ？」の結果は…

・1位 …ロールキャベツ 39%

・2位 炒め物 22%

・3位 コールスロー 21%

・4位 パスタ 16%



※小数点以下四捨五入



37,804票

今日の質問は「春キャベツ、食べたいのはどれ？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「春キャベツ、食べたいのはどれ？」