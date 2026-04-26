「春キャベツ、食べたいのはどれ？」＜回答数37,804票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第511回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「春キャベツ、食べたいのはどれ？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「春キャベツ、食べたいのはどれ？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
春キャベツのガーリックパスタ
【材料】（2人分）
スパゲティー 120g
塩 12g
春キャベツ 1/10個
プチトマト 6個
ニンニク(薄切り) 1.5片分
赤唐辛子(刻み) 1本分
アンチョビ 1~2枚
塩コショウ 少々
オリーブ油 大さじ 4
【下準備】
1、春キャベツはひとくち大に切る。プチトマトはヘタを取る。
2、アンチョビはみじん切りにする。
【作り方】
1、たっぷりの熱湯に塩を入れ、スパゲティーを袋の指定時間より1分短い時間ゆで、ザルに上げる直前に春キャベツを加え、サッとゆでてザルに上げる。ゆで汁は捨てずに取っておく。
2、フライパンにオリーブ油、ニンニクを入れて弱めの中火にかける。香りがたってきたらプチトマトを加えてサッと炒め、さらに赤唐辛子、アンチョビを加えて炒め合わせる。
3、(1)のゆで汁を80〜90ml加えて煮詰め、ソース状になったらスパゲティー、春キャベツを加えてサッとからめ、塩コショウで味を調えて器に盛る。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「春キャベツ、食べたいのはどれ？」さてみなさんの回答は…？
・「春キャベツ、食べたいのはどれ？」の結果は…
・1位 …ロールキャベツ 39%
・2位 炒め物 22%
・3位 コールスロー 21%
・4位 パスタ 16%
※小数点以下四捨五入
37,804票
・2位 炒め物 22%
・3位 コールスロー 21%
・4位 パスタ 16%
※小数点以下四捨五入
37,804票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
春キャベツのガーリックパスタ
【材料】（2人分）
スパゲティー 120g
塩 12g
春キャベツ 1/10個
プチトマト 6個
ニンニク(薄切り) 1.5片分
赤唐辛子(刻み) 1本分
アンチョビ 1~2枚
塩コショウ 少々
オリーブ油 大さじ 4
【下準備】
1、春キャベツはひとくち大に切る。プチトマトはヘタを取る。
2、アンチョビはみじん切りにする。
【作り方】
1、たっぷりの熱湯に塩を入れ、スパゲティーを袋の指定時間より1分短い時間ゆで、ザルに上げる直前に春キャベツを加え、サッとゆでてザルに上げる。ゆで汁は捨てずに取っておく。
2、フライパンにオリーブ油、ニンニクを入れて弱めの中火にかける。香りがたってきたらプチトマトを加えてサッと炒め、さらに赤唐辛子、アンチョビを加えて炒め合わせる。
3、(1)のゆで汁を80〜90ml加えて煮詰め、ソース状になったらスパゲティー、春キャベツを加えてサッとからめ、塩コショウで味を調えて器に盛る。
(E・レシピ編集部)