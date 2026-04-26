セリエA 25/26の第34節 ベローナとレッチェの試合が、4月26日03:45にスタディオ・マルカントニオ・ベンテゴティにて行われた。

ベローナはキーロン・ボウイ（FW）、トマーシュ・ススロフ（MF）、マルティン・フリーゼ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレッチェはニコラ・シュトゥリッチ（FW）、ラメック・バンダ（FW）、オムリ・ガンデルマン（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、

ここで後半終了。0-0で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、0-0のスコアレスドローという結果になった。

なお、ベローナは52分にジャン・アクパ（MF）、82分にニコラ・バレンティーニ（DF）に、またレッチェは12分にラッサナ・クリバリ（MF）、67分にイルベル・ラマダニ（MF）、86分にワリド・シェディラ（FW）、90+3分にコナン・エンドリ（MF）、90+7分にダニロ・べイガ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-26 05:50:51 更新