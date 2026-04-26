プロ・リーグ 25/26のヨーロッパプレーオフ第5節 ウェステルローとアントワープの試合が、4月26日03:45にヘット・カイピエにて行われた。

ウェステルローは坂本 一彩（FW）、木村 誠二（DF）、ホシマール・アルコセル（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアントワープは綱島 悠斗（MF）、野沢 大志ブランドン（GK）、ギュラノ・ケルク（FW）らが先発に名を連ねた。なお、ウェステルローに所属するshunsuke saito（MF）はベンチからのスタートとなった。

10分にウェステルローのエミン・バイラム（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

25分に試合が動く。アントワープのギュラノ・ケルク（FW）のアシストからビンセント・ヤンセン（FW）がゴールを決めてアントワープが先制。

さらに28分アントワープが追加点。ゼノ・バンデンボッシュ（MF）のアシストからビンセント・ヤンセン（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

32分、ウェステルローが選手交代を行う。アフォンソ・パトラン（FW）からリュカ・ムバンバ（DF）に交代した。

このまま前半が終了するかと思われたが、前半終了間際の44分アントワープが追加点。ビンセント・ヤンセン（FW）のアシストからクリストファー・スコット（MF）がゴールで0-3。3点差となる。

ここで前半が終了。0-3とアントワープがリードしてハーフタイムを迎えた。

58分、ウェステルローの坂本 一彩（FW）がゴールを決めて1-3と2点差に詰める。

しかし、60分アントワープが追加点。ビンセント・ヤンセン（FW）のアシストからギュラノ・ケルク（FW）がゴールで1-4。3点差となる。

61分、アントワープは同時に3人を交代。ダーム・フロン（DF）、アンソニー・バレンシア（MF）、クリストファー・スコット（MF）に代わりレイン・フアンヘルデン（DF）、ティボ・ソマーズ（FW）、ユセフ・アンダウイ（MF）がピッチに入る。

69分、アントワープが選手交代を行う。エラン・タイペンス（MF）からファロウク・アデカミ（MF）に交代した。

69分、ウェステルローは同時に2人を交代。アラヤル・サヤド（FW）、坂本 一彩（FW）に代わりshunsuke saito（MF）、トマス・ファンデンケイブス（MF）がピッチに入る。

78分、アントワープが選手交代を行う。デニス・プラート（MF）からマウリシオ・ベニテス（MF）に交代した。

79分、ウェステルローは同時に2人を交代。ドギュチャン・ハルポラット（MF）、ホシマール・アルコセル（FW）に代わりセルヒー・シドルチュク（MF）、Bohamdi-Kamoni Naoufal（FW）がピッチに入る。

後半終了間際の87分、ウェステルローのshunsuke saito（MF）がゴールを決めて2-4と2点差に詰める。

そのまま試合終了。アントワープが2-4で勝利した。

なお、ウェステルローに所属する坂本 一彩（FW）は先発し69分までプレーした。58分にゴールを決めた。木村 誠二（DF）はフル出場した。shunsuke saito（MF）は69分から交代で出場した。87分にゴールを決めた。

また、アントワープに所属する綱島 悠斗（MF）はフル出場した。野沢 大志ブランドン（GK）はフル出場した。

2026-04-26 05:51:25 更新