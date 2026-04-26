エールディヴィジ 25/26の第31節 トウェンテとＮＥＣの試合が、4月26日04:00にデ・グロールシュ・フェステにて行われた。

トウェンテはサム・ラマース（FW）、ソンドレ・オージャセテル（MF）、クリスティアン・フリンソン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するＮＥＣは佐野 航大（MF）、リンセン（FW）、ノエ・ルブレトン（DF）らが先発に名を連ねた。なお、ＮＥＣに所属する小川 航基（FW）はベンチからのスタートとなった。

10分に試合が動く。トウェンテのダーン・ロッツ（FW）のアシストからソンドレ・オージャセテル（MF）がゴールを決めてトウェンテが先制。

しかし、37分ＮＥＣが同点に追いつく。フィリップ・サンドラー（MF）のアシストからリンセン（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、そのまま試合終了。1-1で引き分けという結果になった。

なお、ＮＥＣに所属する佐野 航大（MF）はフル出場した。小川 航基（FW）は出場しなかった。

2026-04-26 06:01:14 更新