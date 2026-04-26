女優の母とサッカー韓国代表の父を持つ18歳美人ゴルファーの最新SHOT！ミニスカも着こなす魅力に「可愛すぎる」の声

元サッカー韓国代表と女優の間に生まれた美人プロゴルファー、ソン・ジアの最新SHOTが話題だ。

【写真】ソン・ジア、意外な美スタイルで視線強奪

ソン・ジアの母である女優パク・ヨンスは最近、自身のインスタグラムを更新。「パーリーゲイツの春夏ウェア、とても爽やか♡」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、明るい色合いの室内スタジオでゴルフウェアブランド「パーリーゲイツ」のさまざまなウェアを着用したソン・ジアが写っている。白のポロシャツにイエローやグリーンのプリーツスカートを合わせたり、さくらんぼのデザインが描かれたトップスに身を包んだりと、多彩なコーディネートをモデルさながらに着こなしているのが印象的だ。

女優の母を持つだけあって思わず目が行くビジュアルに、現役アスリートらしく引き締まったスタイルの良さも披露したソン・ジア。彼女の投稿を目にしたファンからは、「可愛すぎる！ジア選手」「お母さんにそっくり」「パーリーゲイツが素晴らしいモデルを見つけた」「何でも似合うね」といったコメントが寄せられていた。

（写真＝ソン・ジアInstagram）

ソン・ジアは2007年6月21日生まれの18歳。元サッカー韓国代表DFソン・ジョングクと女優パク・ヨンスの間に生まれた。2013年、6歳のときにバラエティ番組『パパ、どこ？』（原題）に出演し、愛らしい姿で全国的な人気を集めた。

両親は2015年に離婚したが、ソン・ジアは母譲りの美貌と華やかな雰囲気で成長。芸能界からも注目され、一時はK-POPグループTWICEらが所属するJYPエンターテインメントからスカウトを受けたという逸話もある。それでも中学よりゴルフに専念し、前出のKLPGAツアー正会員資格取得で、これからプロゴルファーとしての第一歩を踏み出すことになった。