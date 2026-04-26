バスケットボールB1は25日、各地で13試合が行われました。

Bリーグ25-26シーズンは東西に分かれてレギュラーシーズンを行います。トーナメント戦となるチャンピオンシップ(CS)には、各地区の1位および2位のクラブの4チームと各地区の上位2クラブを除いた22クラブのうち上位4クラブがワイルドカードとして進出します。

西地区では長崎ヴェルカが今節で優勝が決定。今節では下位に沈むファイティングイーグルス名古屋を83−73で下しました。長崎は2020年のクラブ創設以来、参入初年度でのB3リーグ優勝、翌シーズンにはB2準優勝でB1に昇格と今季は初の西地区の頂点に立ちました。

東地区では首位の宇都宮ブレックス、2位の群馬クレインサンダーズともに勝利。残り3試合で3ゲーム差のため、宇都宮が東地区優勝にまたひとつ前進しました。

CSの切符争いは今節で決着。東地区5位だった北海道が群馬に大差で敗れ、追いかけていた千葉ジェッツやアルバルク東京などの上位陣の勝利により、進出の可能性が消滅。富永啓生選手が29得点と奮闘するも第4Qには38失点で力尽きました。CS進出の8チームがそろっています。

また、東西いずれも2位から4位の3チームが1差以内にひしめく混戦状態。シード順はまだまだ入れ替わる可能姓があります。

▽4月25日 第35節宇都宮 87−69 名古屋D仙台 100−94 横浜BC千葉J 83−68 広島群馬 105−65 北海道越谷 90−84 川崎富山 82−72秋田三河 87−67三遠京都 88−78大阪茨城 88−79島根長崎 83−73FE名古屋A東京 101−74 滋賀SR渋谷 79−69 A千葉琉球 92−78 佐賀