「青葉賞・Ｇ２」（２５日、東京）

レジェンドを背中に迎えた４番人気のゴーイントゥスカイが、競馬の祭典ダービー（５月３１日・東京）への扉をこじ開けた。鞍上の武豊は青葉賞歴代最多タイのＶ４。同馬の父であるコントレイルにとっては、産駒のＪＲＡ重賞初制覇となった。

これぞ武豊の真骨頂と言える完璧なエスコートを披露した。スタートから軽く促して位置を取りにいくと、先行馬を見る形の中団外めのポジションに収まった。抜群の手応えを残したまま直線を迎え、鞍上からゴーサインが送られると鋭く反応して加速。最後まで脚色は衰えず、迫る２着馬の影を振り払うように先頭でゴールを駆け抜けた。

「何とかダービーの出走権を獲りたいなと思っていたので、ホッとしてます」と武豊。穏やかに話すその表情の奥には、確かな手応えがにじむ。「思ったよりいい位置につけられました。抜け出す時も速かったですし、最後もよく我慢してくれて、いい内容だったと思います」と振り返り、相棒の奮闘をたたえた。

管理する上原佑師は「豊さんの位置取りがすごかった。すごくいい所だったし、これで負けたら仕方ないなと思っていました。（東京芝２４００メートルは）やっぱり豊さんの庭感がすごかったですね（笑）」と笑みをこぼした。このまま順調に行けば、ダービーは４頭出しが有力。これは０２年の藤沢和雄元調教師に並ぶ偉業だ。「うれしいですね。楽しみです。ダービーも豊さんにお願いする予定です」と平成生まれの若き指揮官は、屈託のない笑顔で大一番を見据えた。