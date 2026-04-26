インスタグラム更新

プロ野球の日本ハム、巨人などで活躍した解説者の小笠原道大氏が自身のインスタグラムを更新。現役引退から11年、NPBで通算成績2120安打を放った名打者のプライベートな姿に、ファンから反響が寄せられている。

家族で焼肉店を訪れた際のプライベートショットを公開。トレードマークの髭を蓄え、ダンディーな銀髪をなびかせた小笠原氏が、トングを使って肉を焼く姿が収められている。黒のTシャツにゴールドのネックレスを合わせたラフなスタイル。家族とのリラックスした時間を過ごす様子が伝わってくる。

インスタグラムの文面には「プライベートの写真も載せたら良いんじゃない？ と娘が写真を撮ってくれていました ありがとう！ とても美味しかったです また食べに行こう」と文面に綴って報告すると、52歳の近影に反響が広がった。

「お肉を焼く真剣な眼差しが現役時代のバッターボックスでの鋭い眼光そのものですね！」

「渋い。渋すぎる。最高です」

「肉を焼くガッツかっこいい」

「優しそうなお父さん」

「ガッツ男前すぎるやろ」

愛称「ガッツ」の小笠原氏は現役時代、日本ハム、巨人、中日の3球団でプレー。首位打者2回、本塁打王1回、打点王1回獲得し、セ・パ両リーグでMVPに輝くなど一時代を築いた。通算2120安打、378本塁打、1169打点。通算打率.310という超一流の成績を残した。2015年に現役を引退し、現在は野球解説者として活動している。



（THE ANSWER編集部）