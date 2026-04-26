カフェで「壁側の席」勝手に座る相手はお断り？ 婚活デートで断れたと憤るトピ主に「マナー以前の問題」「面倒くさい男」と反響

婚活の場では、日常以上にシビアな「見えないルール」があるようだ。初対面の相手とカフェでお茶をする際、あなたはどの席に座るだろうか。

ガールズちゃんねるに4月上旬、「【婚活】カフェで女性が壁側の席に自ら座るのはマナー違反？」というトピックが立ち、大きな反響を呼んだ。

トピ主は結婚相談所で活動中の女性だ。先日、お見合いした男性から「お断り」の返事が届いたのだが、その理由に絶句したという。カウンセラー経由で聞いた話では、トピ主が勝手に壁側の席に座ったことが不快だったそうだ。

男性の言い分によれば、「どうぞ壁際の席に座ってください」と言われてから座ってほしいのに、トピ主が「ズカズカ」と勝手に歩いていったように見えたとのこと。トピ主はこれに対し、

「ズカズカというのは男性の主観であり、私は普通に歩いただけです。」

と反論。これは一般的なマナーなのか、それとも相手がおかしいのかと問いかけた。たかが席順、されど席順。初対面の一瞬の振る舞いが、二人の運命を分かつことになったわけだ。

「マナーです」と断じる声と「地雷男」説

この投稿に対し、ユーザーからは多種多様な意見が寄せられた。まず、男性の肩を持つわけではないが、トピ主の配慮不足を指摘する声は意外にも多い。

「婚活という場ではマナーだと思う 職場の面接みたいなもんだし」

「マナーうんぬんより、そもそもフィーリングが合ってない二人だからご破算で結構だよね」

「マナーではないと思うが、当然のようにソファに座られたら、知り合って間もない人だと配慮に欠けると思われるかな。」

婚活を「面接」と捉えるなら、相手が促す前に「上座」である壁側のソファ席を占領するのは、確かに印象が良くないかもしれない。一方で、男性側の態度を「器が小さい」「モラハラ予備軍」と一蹴するコメントも目立つ。

「そんな男性、お断りされてラッキー」

「めんどくさい男だね 断られて良かったじゃん」

「ソファ席みたいなこと？ 『譲ってやった』感が欲しいだけのモラハラ予備軍じゃないのそいつ」

せっかくの出会いの場で、座る位置という些細なことにこだわり、わざわざカウンセラーを通じて嫌味のように理由を伝えてくる粘着質さに、恐怖を覚える女性も少なくないようだ。

「どうぞどうぞ」というやり取りがしたかった？

なぜ男性はそこまで不機嫌になったのか。トピック内では、コミュニケーションにおける「様式美」の欠如を指摘する冷静な分析もなされた。

「いえいえ、〇〇さんが座ってください、いや、女性が優先ですから、というやり取りがしたかったんじゃないのその男の人は」

「会計も奢るけど、払う意思を見せて欲しいとかいうのと一緒なのかもね」

今の時代、どちらが上座に座るかなど気にしてない人も多いだろう。しかし、婚活という場においては、その無駄な「どうぞどうぞ」のやり取りこそが、相手を尊重しているというメッセージになる。それができないトピ主は「図々しい」とみなされ、それを許せない男性は「度量が狭い」とみなされたのだろう。

あるいは、もっと身も蓋もない現実を突きつける声もある。

「好みでなく断る口実 気に入ったらそれくらい許せる」

「一目惚れしたらそんなの気にならなくなるんだろうけどね」

結局のところ、席順は単なる「最後の一押し」に過ぎなかったのかもしれない。

婚活は、減点方式になりがちだ。合理性を追求して「空いている席に座る」だけでは、相手のプライドやマナーの物差しに触れて即終了、ということもある。トピ主にとっては不運な事故のようなものだが、こうした「こだわり」の強い男性と結婚しても、後々「食器の並べ方が」などとネチネチ言われた可能性は高いだろう。これはこれでよかったのかもしれない。

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