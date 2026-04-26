◆ファーム・リーグ 中日０―４巨人（２５日・ナゴヤ球場）

巨人の森田駿哉投手（２９）が２５日、ファーム・リーグ、中日戦（ナゴヤ）に先発し５安打８奪三振完封の快投を見せた。９回２死一、二塁のピンチにも動じず、この日最速の１４７キロ直球で空振り三振を奪い、最後まで本塁は踏ませず。それでも「右バッターのインコースを有効的に使えていたけれど、無駄なフォアボールを出してしまった。１―０の試合だったら一つのフォアボールから逆転されてしまう。そこはまだ課題が残った」と４四死球を反省した。

前回登板となった１８日の同・楽天戦（Ｇタウン）では５回５失点。「調子は悪くなかったけれど、打者の反応が嫌がる感じではなかった」と分析。この日はプレートの位置を今までよりも一塁側に変更して臨んだ。「試合では今日から始めたけれど、感覚的には良かった」と好感触を得た。

昨季はプロ初勝利を含む３勝を挙げた左腕。１軍ではこの日、同じ左腕の又木がプロ初勝利を挙げ、ローテではドラ１・竹丸、井上が奮闘。左の先発枠争いは激しさを増す。「周りは関係ないので、自分の課題に対してしっかり取り組んでいきたい」。１軍昇格へ、静かに闘志を燃やす。