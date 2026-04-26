◆春季高校野球滋賀県大会▽３回戦 八幡商４―０虎姫（２５日・マイネットスタジアム皇子山）

高校野球春季滋賀県大会の３回戦が行われた。八幡商は背番号１０の占部瞬（３年）が８回３安打無失点の好投で、虎姫に完勝した。センバツ出場の近江はプロ注目のエース・上田健介（３年）が右肘痛で離脱も草津に５―３で勝利。両校は５月２日に準々決勝で激突する。

春夏１４度の甲子園出場を誇る八幡商が８強入りした。背番号１０の占部が６回１死まで無安打投球で８回を３安打零封した。

立ち上がりに制球を乱し２四球を与えたが「チェンジアップでリズムをつくれた」と変化球を低めに集める投球で凡打の山。６回１死からは高いバウンドを取れずにベースカバーに入るも一塁内野安打に。「悔しかった」とノーノーならずも、８回までゼロを並べた。

親友がライバルだ。背番号１の高木大世（３年）は中学では守山リトルシニアでチームメート。当時は占部がエースだったが、高校では立場が逆転。２回戦の水口東戦（１８日）は高木が１安打完封勝ちしていた。「仲はいいですが、負けたくない気持ちは持ち続けている」ときっぱり。自己最速１３４キロ。この日は１２０キロ台半ばにとどまったが、１８１センチの長身から丁寧に投げ続けた。小川健太監督（４４）も「あの子らしい打たせて取るピッチングをしてくれた」と評価した。

次戦はセンバツ出場の近江戦。過去２年、春季大会で敗れている相手。「春でも勝っておきたい」と指揮官は腕をぶす。親友の二枚看板で挑む一戦。古豪復活へ頼もしい存在が現れた。（高柳 義人）

近江 最速１４８キロ右腕・上田健介を右肘痛で、主砲の箕浦太士一塁手（３年）を左太もも裏肉離れで欠くなか、接戦を制し８強入り。小森博之監督（４２）は「下級生が経験を積んでくれたのは良かった」と評価した。先発の池田真翔（２年）は５回を２安打無失点の好投。リードしたＵ―１８日本代表候補の杉本将吾主将（３年）は「（２番手の北村想と）２人とも公式戦初登板だった。味方がエラーで足を引っ張ってしまった」と反省しきりだった。