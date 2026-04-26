◆近畿学生野球春季リーグ戦 ▽第４節２回戦 奈良学園大７―０阪南大＝７回コールド＝（２５日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港）

近畿学生野球は、奈良学園大が連勝で勝ち点４とし、４季連続４８度目の優勝を飾った。全国一番乗りで、２年連続２３度目の全日本大学野球選手権（６月８日から７日間・神宮、東京Ｄ＝報知新聞社後援）出場を決めた。

２試合連続で７回コールド勝ちし、開幕から３週間でゴールテープを切った。酒井真二監督（４９）は、午後１０時ごろまで対戦校を丸裸にした選手の主体的な取り組みを勝因に挙げた。また、副主将の西田隼太外野手（４年）＝広陵＝を「入学してから、応援の重要性やデータの取りまとめをやってきて、去年ぐらいから浸透してきた。西田がいなかったら、４季連続優勝はない。一番の立役者」と“ＭＶＰ”に指名した。

西田はベンチ入りとスタンドで応援する選手の“溝”をなくした。自身は今春、初めてシーズンを通してベンチ入り。昨年の選手権は２回戦で青学大に完敗しただけに、「日本一を達成できたら」と、同校過去最高の４強（１６年）超えを誓った。（伊井 亮一）