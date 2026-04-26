GACKT、「正直感動しました」最高級の賛辞を伝える名作鍋が誕生 今夜『CHEF-1グランプリ2026』
日本全国から集った志高き料理人の頂点を決める『CHEF-1グランプリ2026』決勝戦が今夜26日午後6時30分から放送される。
【番組カット】料理人の頂点に挑む挑戦者4人
『CHEF-1グランプリ』は、優勝賞金1000万円をかけて、プロ・アマ問わず、年齢が40歳以下の若手料理人が参加。今大会のテーマは“令和の「新・定番」を生み出せ”。「日本料理」「フレンチ・イタリアン・スパニッシュ」「中国・アジア料理」「ジャンルレス・フードクリエイターその他」の4つの料理ジャンルで予選を勝ち抜いたファイナリスト4人が決勝でしのぎを削る。
今回、料理の真価を見抜く審査員には19年連続ミシュラン三つ星日本料理「かんだ」の神田裕行、19年連続ミシュラン三つ星フレンチガストロノミー“ジョエル・ロブション”総料理長の関谷健一朗のほか「国民代表審査員」として、GACKT、上沼恵美子、長嶋一茂ら芸能界きっての食通やレジェンドが集結した。
決勝戦は二段構えの過酷な構成。まずは4人のファイナリストから2人を絞り込む運命の“サバイバルラウンド”。テーマは、もはや日本の国民食といえる「ラーメンの新・定番を作れ！」。そして、優勝決定戦のテーマは「鍋の新・定番」。19年連続ミシュラン三つ星を誇る「日本料理かんだ」の店主・神田裕行は、今回の決戦について「かつてないレベルの高さ」と評した。「これまでのCHEF-1でも過去イチかな」と驚きを隠せない様子を見せた、歴史に残る名作鍋が誕生する。
2人の料理人が繰り広げる「鍋」のおいしさのベクトルは、まさに真逆。ただ、共通しているのは完成度、技術力、バランス、そして何より「旨い！」と叫ばせる圧倒的な力。審査員たちの心を震わせ、「新・定番」として栄冠をつかむのは。そして優勝賞金1000万円とチャンピオンの称号を手にするのは、いったい誰なのか。
収録中、スタジオを最も騒然とさせたのは、“神の舌”を持つと称されるカリスマアーティスト・GACKTの発言。審査の緊張感が漂う中、最終決戦の鍋料理に対し、「正直感動しました。僕はめちゃめちゃおいしいと思いましたね」と最高級の賛辞を伝える場面があり、スタジオは一気に驚き交じりのため息と心地よい緊張感に包まれた。
また、料理番組『おしゃべりクッキング』を27年にわたって務め、料理を見極める確かな目を持つ上沼は、ラーメンの審査で「専門店が明日できたら行きます」と言い切るほどの高評価を出す。「この食材を出されると女性は弱い。でも私は半分オッサンですけどね。（笑）」とユーモアたっぷりに審査をし、華やかなムードを演出した。
長嶋は、自身の食に対する並々ならぬこだわりを象徴するエピソードとして、「離乳食がもうすでにフグだった。」という驚がくの事実を披露。幼少期から研ぎ澄まされた味覚が、ファイナリストたちの料理をどう評価するのかに注目が集まる。
【番組カット】料理人の頂点に挑む挑戦者4人
『CHEF-1グランプリ』は、優勝賞金1000万円をかけて、プロ・アマ問わず、年齢が40歳以下の若手料理人が参加。今大会のテーマは“令和の「新・定番」を生み出せ”。「日本料理」「フレンチ・イタリアン・スパニッシュ」「中国・アジア料理」「ジャンルレス・フードクリエイターその他」の4つの料理ジャンルで予選を勝ち抜いたファイナリスト4人が決勝でしのぎを削る。
決勝戦は二段構えの過酷な構成。まずは4人のファイナリストから2人を絞り込む運命の“サバイバルラウンド”。テーマは、もはや日本の国民食といえる「ラーメンの新・定番を作れ！」。そして、優勝決定戦のテーマは「鍋の新・定番」。19年連続ミシュラン三つ星を誇る「日本料理かんだ」の店主・神田裕行は、今回の決戦について「かつてないレベルの高さ」と評した。「これまでのCHEF-1でも過去イチかな」と驚きを隠せない様子を見せた、歴史に残る名作鍋が誕生する。
2人の料理人が繰り広げる「鍋」のおいしさのベクトルは、まさに真逆。ただ、共通しているのは完成度、技術力、バランス、そして何より「旨い！」と叫ばせる圧倒的な力。審査員たちの心を震わせ、「新・定番」として栄冠をつかむのは。そして優勝賞金1000万円とチャンピオンの称号を手にするのは、いったい誰なのか。
収録中、スタジオを最も騒然とさせたのは、“神の舌”を持つと称されるカリスマアーティスト・GACKTの発言。審査の緊張感が漂う中、最終決戦の鍋料理に対し、「正直感動しました。僕はめちゃめちゃおいしいと思いましたね」と最高級の賛辞を伝える場面があり、スタジオは一気に驚き交じりのため息と心地よい緊張感に包まれた。
また、料理番組『おしゃべりクッキング』を27年にわたって務め、料理を見極める確かな目を持つ上沼は、ラーメンの審査で「専門店が明日できたら行きます」と言い切るほどの高評価を出す。「この食材を出されると女性は弱い。でも私は半分オッサンですけどね。（笑）」とユーモアたっぷりに審査をし、華やかなムードを演出した。
長嶋は、自身の食に対する並々ならぬこだわりを象徴するエピソードとして、「離乳食がもうすでにフグだった。」という驚がくの事実を披露。幼少期から研ぎ澄まされた味覚が、ファイナリストたちの料理をどう評価するのかに注目が集まる。