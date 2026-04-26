英国の人気ボーイズグループ、ワン・ダイレクションのメンバーでソロ活動中のハリー・スタイルズ（32）が、米女優で歌手のゾーイ・クラヴィッツ（37）と婚約した可能性が浮上した。2人は昨年8月にイタリア・ローマで腕を組んで歩く姿がキャッチされ、熱愛が発覚。その後も英ロンドンでキスをする姿が目撃されるなど、世界各地でデートを重ねてきた。

米ニューヨーク・ポスト紙によると、英ロンドンでデートを楽しむ様子がこのほどパパラッチされた際にクラヴィッツの左手薬指にダイヤモンドとみられる指輪が光っていたという。2人はキスをする姿も激写されており、情報筋によるとクラヴィッツが今年に入って親しい友人たちに「私の運命の人」だとスタイルズのことを話していたという。

両者の代理人からはコメントは出されていないが、2人の関係は急展開したとの関係者の証言も伝えている。

クラヴィッツは、2019年6月から翌年12月まで米俳優カール・グルスマンと結婚しており、その後交際した俳優チャニング・テイタムとは2023年に婚約するも翌年婚約を解消している。（千歳香奈子）