町田GK谷晃生がACLEベストGKを受賞!! 王者アルアハリGKを制して日本人初受賞
AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)は25日、決勝戦を行い、FC町田ゼルビアはアルアハリ・サウジ(サウジアラビア)に0-1で破れた。2024年のJ1初昇格からわずか3シーズン目、J1初年度3位によるACLE出場権獲得を経て、奇跡的な成り上がりでアジア決勝まで辿り着いたが、10人の相手に痛恨の失点を喫し、無念の準優勝に終わった。
試合終了後、大会表彰式が行われ、ベストゴールキーパーは町田のGK谷晃生が受賞した。ベストゴールキーパーは昨季のACLE第1回大会から創設され、前回はアルアハリ・サウジのGKエドゥアール・メンディが受賞しており、日本人では初受賞となった。
谷は今大会、東地区リーグステージ7試合にフル出場し、1試合平均1失点を下回る合計6失点で首位フィニッシュに貢献。ラウンド16以降は全試合にフル出場し、4試合連続の無失点で決勝進出に導くと、決勝戦でもアルアハリ・サウジに対して前半のビッグセーブで大ピンチを阻むなど、延長戦の1失点のみに抑えていた。
試合終了後、大会表彰式が行われ、ベストゴールキーパーは町田のGK谷晃生が受賞した。ベストゴールキーパーは昨季のACLE第1回大会から創設され、前回はアルアハリ・サウジのGKエドゥアール・メンディが受賞しており、日本人では初受賞となった。
谷は今大会、東地区リーグステージ7試合にフル出場し、1試合平均1失点を下回る合計6失点で首位フィニッシュに貢献。ラウンド16以降は全試合にフル出場し、4試合連続の無失点で決勝進出に導くと、決勝戦でもアルアハリ・サウジに対して前半のビッグセーブで大ピンチを阻むなど、延長戦の1失点のみに抑えていた。