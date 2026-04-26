「ミラノ・コルティナ五輪・パラリンピック ＴＥＡＭ ＪＡＰＡＮ応援感謝パレード」（２５日、日本橋）

ミラノ・コルティナ五輪・パラリンピックの日本選手団による「応援感謝パレード」が２５日、東京・日本橋で行われた。フィギュアスケートのペアで日本勢初の金メダルを獲得し、現役引退を発表した三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組（木下グループ）が、今後はプロスケーターとして活動することを明かした。同女子銀メダルの坂本花織（シスメックス）、スピードスケート女子で銅メダル３個を獲得した高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）、ノルディックスキー・ジャンプ混合団体銅メダルの高梨沙羅（クラレ）らも参加し、約５万人の観衆に感謝を伝えた。

現役を引退した坂本は「オリンピックが終わってから２カ月たっても同じ熱量で迎えてくださって、たくさんの方が応援してくださったんだと目の当たりにできてうれしかった」と感無量だった。今後は指導者として再び世界の舞台を目指していく。「世界に羽ばたく選手をたくさん育てられるように。そしてたくさんの人に見守られる選手を一人でも多く育てられるように頑張りたい」と語った。