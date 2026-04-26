「ＮＴＴジャパンラグビーリーグワン、神戸４９−２８東京ＳＧ」（２５日、神戸ユニバー記念競技場）

２位の神戸は東京ＳＧに４９−２８で勝ち、１４勝２敗とした。東京ＳＧは７勝９敗。埼玉は相模原に５７−１９で快勝して７連勝し、１５勝１敗で首位を守った。東京ベイは三重を５４−２１で下し、１３勝３敗の３位。横浜は昨季王者のＢＬ東京を５０−２６で破り、５勝１１敗とした。ＢＬ東京は９敗目（７勝）を喫した。

大歓声が沸き起こる中、神戸フィフティーンは勝利の味をかみしめた。１万人を超えるファンの前で勝ち点５をつかみ、プレーオフに弾みをつけた。

前半５分に敵陣ゴールライン目前のラインアウトからロックのレタリック共同主将が押し込んで先制トライ。１４点リードの後半２２分には試合を決定づける左サイドへトライを決め、「トライを取れるのはうれしい。勢いづいたと思う」と振り返った。

２節を残して首位の埼玉とは勝ち点１差。１試合で３トライ以上の差をつければ勝ち点１が加えられるルールがあり、ここからは１プレーの重みがより増してくる。共同主将のＳＯ李承信は「自分たちのラグビーは素晴らしいものを持っている。現状に満足することなく、よりよいチームになっていけるように」と決意した。