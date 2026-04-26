俳優で「少年隊」の植草克秀（59）が25日放送のBS日テレ「おぎやはぎの愛車遍歴」（土曜後9・00）に出演。新車を買って1週間でダメにしてしまった、まさかの出来事を明かした。

その車はランドローバーのディスカバリー。それまではポルシェやフェラーリなどスポーツカーに乗り続けており、四駆には興味がなかった植草だったが、友人に誘われて見に行ったところ「いいね」と一目ぼれ。乗りたいと思っていたエンジ色の車があったため、「そのまますぐ買っちゃった」と言う。

納車されて1週間で、世界一過酷なオフロードレースと言われる「キャメル・トロフィー」の映像でディスカバリーが走行しているのを見て「かっこいいなあ、こんな川も入れるんだ」と感動。

「じゃあ、川行こうて言って、そのまま新車のまま突っ込んだ」という驚きの行動に出てしまった。「川を渡ってやれと思ったらスタックしちゃって、そのまま水がドバーっと」と話すと、「おぎやはぎ」の矢作兼は「やだなあ新車で…最悪」、小木博明も「なんてことすんのよ！」とあきれた表情。

植草も「ローバーの人に買ってこんなことする人初めて見ました。どこでも行けるって言うから！」と言い、水から上げたところ、「メインジェットが全部錆びちゃって、交換だって。結構かかった」と高額の修理代がかかったと明かした。