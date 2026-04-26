昨年１０月に両股関節の手術を受けた巨人の吉川尚輝内野手（３１）が、２６日から１軍に復帰することが決まった。２５日の２軍・中日戦（ナゴヤ）に「３番・二塁」で先発出場。５回の守備から途中交代し、試合後は大きな荷物を持ってバスに乗り込んだ。２軍戦８試合に出場して、打率３割２分と好調。守備でも軽快な動きを披露し、順調な回復ぶりを示している。

阿部監督は当初、より万全な状態で昇格させる方針を示していたが、石塚が２４日のＤｅＮＡ戦（横浜）で負傷。下半身のコンディション不良のため２５日の試合前練習を途中で切り上げた。指揮官は同日の試合後、「たぶん（石塚が）抹消されると思うので。明日（２６日）吉川尚輝と代えます」と明かした。

吉川は指揮官の進言で本職の二塁に加え、三塁も練習中。２４日の２軍・中日戦では１、２軍通じて公式戦初となる三塁で出場した。チームは現在、正遊撃手の泉口が離脱中。増田陸、浦田、ドラ５・小浜ら若い内野手が多い中、攻守に安定感があり、経験豊富な吉川の復帰はチームに厚みをもたらす。「ファンの皆さんの前で、元気にプレーしている姿を見せたい」と語り、意欲的にリハビリへ取り組んできた背番号２。Ｇ党の待ちわびた男が、いよいよ１軍の舞台へ帰ってくる。