「東京六大学、慶大３−２明大」（２５日、神宮球場）

第３週の１回戦２試合が行われ、慶大と法大が開幕３連勝した。慶大は渡辺和大投手（４年・高松商）が９三振を奪い完投。昨秋優勝の明大に３−２で競り勝った。法大は中村騎の本塁打などで加点し、早大を６−２で破った。

最後まで丁寧に投げ込み昨秋・王者の明大を抑え込んだ。今秋ドラフト候補の渡辺和が８安打２失点９奪三振で昨春以来、１年ぶりの完投勝利。「明大に１戦目で勝ったのはチームとしても僕としても非常にうれしい」とほっとした様子で振り返った。

唯一の失点は三回だった。２死一、二塁から明大・榊原にスライダーを捉えられ、右翼へフェンス直撃の２点二塁打を浴びた。五回まで毎回の走者を背負ったが六回以降は三塁を踏ませず、粘り強い投球で抑えた。

持ち味の直球やスライダーを生かすため、オフの期間は制球力向上に努めた。「実力をつけるには体で覚えるしかない」と週４〜５回はブルペンに入り、８０〜１００球を投じた。努力が奏功し「慌てずに一球一球を大事に投げる事ができている」と手応えを口にした。

オリックス・佐野スカウトは「スライダーのキレが増した。制球がきちんとできるようになった」と評価した。「粘り強く勝った１勝なので波に乗れるかな」と左腕。勝利の勢いに乗り、さらに高みを目指す。