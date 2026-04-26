「巨人７−２ＤｅＮＡ」（２５日、横浜スタジアム）

クールに拳を握ったが、仲間の喜ぶ姿に巨人・平山は無邪気な笑みを浮かべた。左中間席中段まで運んだプロ１号だ。「イケーと思いながら走っていました。思いが届いてくれたかなと思います」。勝利に貢献した２安打１打点に少し胸を張った。

１点をリードした二回。先頭で打席に入ると、高めの直球を思い切り振り抜いた。「マックス」の当たりと振り返った放物線がスタンドまで伸びた。「がっつく気持ちでいけたのがよかったと思います」と強い気持ちが導いた一発に、自然と表情もほころんだ。

「最後のチャンスだと思ってやってきた」。まだ育成選手だった３月、１軍を含めて計４本塁打を放つなど猛アピールに成功した。だが、その“代償”は大きかった。「頭からあんまり抜けなくて」と、一発で魅了した残像がいつまでも頭に残った。そこからは矢野巡回打撃コーチと休日返上で原点回帰の振り込みをした日もある。「今日はセンター意識に踏み込んでいけたのがよかった」と完全に払拭した。

２１日には、打球が顔面を直撃した泉口が脳振とう特例対象選手として抹消。代わって昇格していた石塚はこの日、下半身のコンディション不良で欠場した。ただ、２６日からは両股関節の手術を受け、復帰を目指してきた吉川が合流する見込み。チーム全体が万全ではない中、光となる若い力がある。平山の一振りが今も未来も明るく照らした。

◆平山 功太（ひらやま・こうた）２００４年３月１６日生まれ、広島県出身。２２歳。１８５センチ、８２キロ。右投げ右打ち。瀬戸内−ベイサイド・千葉を経て、２３年度育成ドラフト７位で巨人入り。今年４月６日に支配下へ昇格した。