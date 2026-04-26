（１）マスカレードボール（手塚久師）追い切った後、体調がアップしてカイ食いも良くなり、最高の状態かなと思う。枠は内過ぎるより、このあたりでちょうどいい。（右回りを含めて）コースについては気にしていなくて十分こなせるのでは。

（２）ロマンチックウォリアー（シャム師）前走後も元気だし、精神面の状態も良さそう。追い切りはボウマン（レースはマクドナルド）に乗ってもらって、いつもいい報告をしてくれる。木曜の追い切りも本当にいい動きだった。

（３）ロイヤルチャンピオン（バーク師）元々、調教の動きが良く、昨夏にヨークSを勝って以降、パフォーマンスが向上した。香港は蒸し暑く、そこの対応は大変だろうけど輸送を含めた遠征自体は向いている。

（４）ソジー（ファーブル師）締まった流れで馬の後ろに付ける形がいい。基本的には2400メートル向きだけど、この馬向きのペースになりそうだし、ここに使うことにした。

（５）ジョバンニ（杉山晴師）前走は久しぶりにこの馬らしい競馬。物凄い強敵がそろっているけど、それは分かった上でのチャレンジ。正直、内枠が欲しかったけど少頭数で良かった。

（６）ジューンテイク（武英師）スタートしてから勢いが付くまでに少し時間がかかるので、その特性を考えると最高の枠。力のあるメンバーに胸を借りる立場だけど来たからには勝つつもりでいるし、何とか一泡吹かせられたら、と思っています。

（７）ルビーロット（ヘイズ師）ケガから復帰して2戦し、ここ2走より動けそう。道中リラックスし、うまくためが利けば最後は素晴らしい脚を使えると思う。

（８）ナンバーズ（ロー師）ハナにこだわる必要はなく、道中リラックスして走れるかが鍵。締まった流れの方が落ち着いて走れるし、うまく展開がかみ合えば。