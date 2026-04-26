歌手の小林幸子（72）が25日、千葉・幕張メッセで開催された「ニコニコ超会議2026」に“花咲かばあさん”として桜の新衣装で登場した。

観客がひれ伏し「幸子様！」と歓声を上げる中、会場を堂々と練り歩いてステージへ。桜の花びらで埋め尽くされた重さ約1キロの巨大なヘッドドレスを身に着けた姿に変身し「我こそは花咲かばあさんなり！さあ、枯れ木に花を咲かせましょう！」と宣言。桜吹雪が舞う幻想的な演出で「和楽・千本櫻」、続けて通常版の「千本桜」を圧巻の歌唱力で歌い上げ、会場の熱気は最高潮に。最後は「この世から争いがなくなりますように」と言い残し、ステージから立ち去った。

ニコニコ動画の世界観を再現するイベント。「ラスボス」としてたびたび登場し、若者の間でカリスマ的な人気を誇る小林にとって特別な場所で「故郷に帰ってきて友達と会っているような感じ」と笑顔。すっかり恒例行事となったが「歌手として、声が続く限り歌いたいと思うと同時に、私に一つの楽しみを与えてくれた『ニコニコ動画』が続く限り、イベントにはなんでも協力したい」と深い愛を語った。