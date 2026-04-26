「オリックス４−２日本ハム」（２５日、京セラドーム大阪）

トミー・ジョン手術からの完全復活を目指すオリックス・吉田が、５７４日ぶりの１軍昇格を果たし、２点差に追い上げられた七回２死満塁の、どきつい場面で登場。昨季本塁打王のレイエスに物おじすることなく、内角に食い込むツーシーム１球で一邪飛に仕留め、雄叫び。今季初ホールドを記録した

「とりあえず投げることの不安はなかったし、京セラではああいう場面でよく投げていた。いちいち考えないで済むというか…まあ、そのままの延長で試合に入ったという感じです」。緊迫の試合後はサバサバした表情だったが、それにしても大した男だ。復帰戦が大ピンチの場面でもお構いなし。「いつも通りいいところに投げられた」とどこ吹く風だった。

吉田は昨年３月にトミー・ジョン手術を受け、リハビリを開始。今年２月の宮崎キャンプ紅白戦で実戦復帰したが、模索もした。３月の阪神とのオープン戦の試合前には同じ手術経験者の阪神・藤川監督と対面。「リハビリのアドバイスをもらいに行った。自分のその時の状態と重なる方の話を参考にしたかったから」と明かした。

そんな“火の玉守護神”の教えも体にしみ込ませ、２軍では８試合で８イニング１失点（自責０）の結果で１軍昇格し、即結果…。岸田監督から「こんな場面になるとは思っていなかったけど…あそこに投げきれる度胸がある」と絶賛されたが、まだまだ気概を見せていく。

◆５７年ぶり本拠地１０連勝 オリックスが本拠地京セラで１０連勝を飾り、同球場での最長記録を伸ばした。オリックスが本拠地球場で１０連勝したのは、前身阪急時代６９年の西宮での１０連勝以来５７年ぶり。なお最長は、同じく阪急時代６８年西宮での１４連勝。