俳優で「少年隊」の植草克秀（59）が25日放送のBS日テレ「おぎやはぎの愛車遍歴」（土曜後9・00）に出演し、「少年隊」の東山紀之（59)、錦織一清（60）と出会った時のことを振り返った。

植草は13歳だった1980年2月に事務所入り。1985年に「少年隊」としてデビューした。芸能界入りのきっかけを聞かれた植草は「僕の友達が芸能界に興味があって、僕の写真を一緒に送って、で、友達が落っこちちゃった。自分が入っちゃったんですけども、俺、最初は断っていたんですよ。友達との関係が悪くなるの嫌だから。あの頃、踊りを踊る男の子なんてあんまりいなかったし。レッスン場行ったら、みんな俺と同い年の子が踊ってるわけだから、鳥肌立っちゃって…もうやりたくない！って」と語った。

東山との出会いは「その時に“彼の隣でやって”って言われて、その隣にいるやつが、やたら色白くて背の高いやつで、あの時はオニツカタイガーか何かのバスケットのジャージか何か着てたんですよ。“白いやつきれいだなあ”と思ったのがヒガシだった」と明かした。

また、錦織については、「“凄い天才が来る”って言われたんですよ。で、来た瞬間に、ウソじゃないよ。バク転したの。“うわ〜！すげー！”ってなって、そのままみんなでバク転を教わった。そこでバク転ブームになった」と振り返った。