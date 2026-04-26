「最低の振る舞いだ」「凄い一発だな」町田のイェンギが食らった“信じられない頭突き”が欧州でも話題「出場停止は12試合ぐらいか」【ACLE】
アジアの舞台で起きた蛮行に、欧州メディアも注目した。
現地４月25日にサウジアラビアのジッダで行なわれたACLE決勝のアル・アハリ・サウジ対町田の一戦。スコアレスで迎えた68分、町田が数的優位になる。
町田のFWテテ・イェンギと、アル・アハリ・サウジのDFザカリア・ハウサウィが激しくボールを奪い合う。プレーが切れた直後、両者は睨み合うと、ハウサウィは躊躇なくイェンギの顔面に強烈な頭突きをくらわせたのだ。
このシーンを『ESPN』オランダ版の公式Xが「AFCチャンピオンズリーグ決勝での信じられないような頭突き」と題して公開。SNS上では以下のような声があがった。
「これこそまさに頭突きだ」
「最低の振る舞いだ」
「凄い一発だな」
「単なる正当な自己防衛の反応だ」
「出場停止は12試合ぐらいか」
「レッドカードに文句？ 信じられない！」
「それでも彼らは勝ったんだ」
なお、ハウサウィは一発レッドで退場処分に。後半の途中から10人の戦いを強いられたアル・アハリ・サウジだったが、延長前半の96分にフェラス・アルブリカンの得点で先制に成功。この１点を最後まで守り抜き、２大会連続のアジア制覇を成し遂げた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】町田FWが食らった衝撃の頭突き、相手DFは即退場
現地４月25日にサウジアラビアのジッダで行なわれたACLE決勝のアル・アハリ・サウジ対町田の一戦。スコアレスで迎えた68分、町田が数的優位になる。
町田のFWテテ・イェンギと、アル・アハリ・サウジのDFザカリア・ハウサウィが激しくボールを奪い合う。プレーが切れた直後、両者は睨み合うと、ハウサウィは躊躇なくイェンギの顔面に強烈な頭突きをくらわせたのだ。
このシーンを『ESPN』オランダ版の公式Xが「AFCチャンピオンズリーグ決勝での信じられないような頭突き」と題して公開。SNS上では以下のような声があがった。
「最低の振る舞いだ」
「凄い一発だな」
「単なる正当な自己防衛の反応だ」
「出場停止は12試合ぐらいか」
「レッドカードに文句？ 信じられない！」
「それでも彼らは勝ったんだ」
なお、ハウサウィは一発レッドで退場処分に。後半の途中から10人の戦いを強いられたアル・アハリ・サウジだったが、延長前半の96分にフェラス・アルブリカンの得点で先制に成功。この１点を最後まで守り抜き、２大会連続のアジア制覇を成し遂げた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】町田FWが食らった衝撃の頭突き、相手DFは即退場