「間違いなくモデルさんですね」スキージャンプ高梨沙羅　印象がらりの姿が話題「ハっとするほど美しい」

高梨は大人の雰囲気を漂わせた(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪、ジャンプ混合団体銅メダリストの高梨沙羅が自身のインスタグラムを4月25日に更新。

印象激変の姿を公開している。

【画像】モデルさん？印象がらりの高梨沙羅の実際の様子

高梨は「GIVENCHY IRRESISTIBLE PATISSERIE ポップアップイベントにお邪魔しました」「パティスリーのような可愛らしい空間でした」と、高級ブランド「GIVENCHY」のポップアップイベントに参加したことを報告。

公開されたカットでは前髪をゆるくたらし、しっかりメイク、黒のシースルーセットアップでまとめた大人の雰囲気を漂わせた姿を披露している。

これにはフォロワーの間からも「間違いなくモデルさんですね」「ハッとするほど美しい」「とても美しい」「どんどん素敵になっていくね」「あらら、いい女」と反響を呼んでいる。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]