“速球を打てない”の疑念が一変！ 村上宗隆の急騰する価値 米識者は他球団スカウトに皮肉「オオタニも『打撃は高校生レベル』と言われていた」
年間68発ペースで打ちまくっている村上(C)Getty Iamges
開幕前の“疑念”は吹き飛ぶほどの勢いで、村上宗隆（ホワイトソックス）の声価が急騰している。
価値が高まる最大の要因は、自慢の打撃だ。元巨人助っ人投手のマイルズ・マイコラスから第11号を放った現地時間4月24日のナショナルズ戦終了時点で26試合に出場している村上は、打率.256、11本塁打、20打点、出塁率.398、長打率.622、OPS1.022と上々のスタッツを記録。直近7試合にフォーカスすれば、打率.433、6本塁打、11打点、出塁率.544、長打率1.033、OPS1.548の乱れ打ち。まさに驚異的な破壊力を見せつけている。
【動画】片手で持っていった…村上の圧巻の11号アーチシーン
どうにも勢いが止まらない村上。もっとも、昨年12月にホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約53億6300万円＝当時のレート）で契約した際の評価は決して高くはなかった。というのも、過去2シーズンでの空振り率（36％）の高さなどが懸念され、「MLBで通用しない」とする意見がスカウトたちの間で飛び交ったためだった。
それでも「トップレベルでやれることを証明したいという強い意志があった」（クリス・ゲッツGM談）と獲得に踏み切ったホワイトソックスの狙いは的中。開幕1か月とはいえ、長所であるパワーツールを存分に見せつける村上は、リスクへの不安の声を吹き飛ばしたと言っていい。
ゆえにシビアに評価したスカウトたちの“目利き”を皮肉られもしている。MLB公式ネット局『MLB Network』の番組内で、司会を務めるブライアン・ケニー氏は「他球団は一体何を見ていたんだろう。彼らは何かを見誤ったと言わざるを得ない」と指摘。さらに番組のコメンタリーを務めたジャレッド・カラビス氏は、「ショウヘイ・オオタニがエンゼルス入団時に、『打撃は高校生レベル』と言われていたのを思い出す」と切り出し、こう続けた。
「だけど、オオタニはどうだ？ 彼は今ではメジャーリーグの歴史でも屈指の強打者だ。ムラカミに関しても『速球は打てない』と言われていた。それが何球団かを獲得交渉から遠ざける要因になった。でも、彼らはメジャー級の速球に適応する機会が与えられたらどうなるかという視点でムラカミを見ていなかった。日常的に100マイル（約160.9キロ）を目の当たりにしない日本での結果だけを理由に評価を下げるべきではなかった。単なる経験不足と考えるべきだった」
さらにカラビス氏は「確かに三振は多い。それは事実だ」とした上で、「しかし、誰よりも芯で捉えているし、打球速度は優れている。それに四球も選べて選球眼もある。ただただバットを振り回すだけじゃない」と熱弁。そして、「間違いなくムラカミはホワイトソックスにとって最高の補強だ」と断言した。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]