◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ２―７巨人（２５日・横浜）

プロ初勝利を挙げた巨人・又木鉄平投手（２７）のフィリピン出身の母・ミルドレドマヨさんが祝福メッセージを寄せた。又木が中学１年時に父が病死。女手一つで育ててきた母は仕事後に自宅で中継を録画観戦し、雄姿を見届けた。

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鉄平、プロ初勝利おめでとう。いきなり満塁からでしたが、よく頑張ったなと思いますし、私もうれしいです。

子供の頃から困らせない子でしたが、小学３年生で野球を始めてから「プロになりたい」ばかりでした。寝ている時も左手にボールを握っていたのを覚えています。練習から帰ってきて、テレビでも野球を見ていた。ドラマが見たい私とたまにケンカをする時もありましたね（笑）。小学生の時と高校生の時には試合で負けてなかなか部屋から出て来ず。自分のせいみたいに泣いていて、責任感が強い子なのかなとも思いました。

鉄平が中学１年の時に父が亡くなって、「大丈夫、２人で頑張ろう」と話しました。お父さんにも亡くなる前に「絶対に命を懸けて鉄平を守るから心配しないで」と約束しました。でも、だんだん年齢を重ねて、女の子だったらお母さんに相談できることも、男の子だから言えないこともたくさんあったと思います。そこが不安でした。

だから高校の野球部の監督やコーチ、野球仲間の保護者の方たちに、「私に言えないことがあるかもしれないので、鉄平にたまに声をかけてください」とお願いをしました。心配でしたが、「鉄平は大丈夫だよ」と周りが言ってくれて安心できたのを覚えています。

プレッシャーもあると思いますが、これからも自分自身を信じてチームのために、けがをしないように元気に頑張ってほしいです。今までのつらいことや大変なことも思い出しながら、好きな野球を楽しんでやってもらいたいです。