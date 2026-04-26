＜速報＞岩井明愛が「66」で急上昇、山下美夢有も今大会初の60台 ネリー・コルダが独走中
＜シェブロン選手権 3日日◇25日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞今季のメジャー初戦は、現在、第3ラウンドが進んでいる。
【写真】ゴルフ場に現れた、癒やしのゲスト
日本勢は11人が決勝をプレー。49位から出た岩井明愛が、7バーディ・1ボギーの「66」でホールアウトした。これでトータル5アンダーまで伸ばし、暫定13位タイまで急浮上している。また山下美夢有も、今週初の60台となる「67」で終了。岩井と同じトータル5アンダーグループにつけている。現在、トータル4アンダーの笹生優花と竹田麗央、トータル3アンダーの吉田優利、神谷そらが後半をプレー中。原英莉花と勝みなみはトータル2アンダー、古江彩佳はトータル1アンダー、馬場咲希はトータルイーブンパー、西郷真央はトータル2オーバーでラウンドを終えた。首位はネリー・コルダ（米国）がトータル17アンダーで、後続に7打差をつける独走態勢。先ほど後半に入った。トータル10アンダーの2位にはパティ・タバタナキト（タイ）。トータル9アンダーの3位タイにユン・イナ（韓国）、イン・ルオニン(中国)がつけている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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