「ファーム・西地区、阪神２−７オリックス」（２５日、安芸球場）

上々の再スタートとなった。阪神ドラフト３位の岡城（筑波大）は５打数３安打。チャンスメークの役割を果たした。

「状態が悪かった時に比べると、良い感じになってきてます」

まずは三回１死二塁。宮国から右前打を放ち、好機を拡大した。五回無死一塁でも再び左前打で得点につなげると、九回は先頭で古田島から右前打。抜群のアプローチで、最後まで虎のリードオフマンとして意地を見せつけた。

好調の秘けつがあった。「構えた時の姿勢が変わったと思います」。大学時代から悩んでいた不調時の悪癖。打席で前傾姿勢になり、構えが小さくなることでボールへの入り方が悪くなっていた。先日、北川２軍打撃コーチから指摘され、少し背筋を伸ばしたフォームへ改善した。

守備では四回２死一塁から中前打を処理する際に打球をファンブル。一、三塁のピンチを招いた。「悪いところはつぶしていくだけ。（１軍に）呼ばれた時は、その時に与えられた役割を全うしていきたい」。もう一度、返り咲いてみせる。