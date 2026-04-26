◇セ・リーグ 中日5―2ヤクルト（2026年4月25日 バンテリンドーム）

一振りで、悪夢の週末に終止符を打った。2回1死満塁の先制機。初球をとらえた板山の一撃が右翼へ舞う。プロ初のグランドスラム。序盤に得たリードが今季9カード目で初の勝ち越しへ導き、開幕からの土日の連敗も8で食い止めた。

「昨日は情けない打撃だったので、絶対に打ちたかった」

声を弾ませたヒーローは前日、2度の得点機で凡退。試合前、井上監督から、右肩が上がりすぎる悪癖を指摘され、自分の打撃フォームを取り戻した。「使ってくれた監督に感謝です」

今季、登場曲をSuperflyの「On Your Side」に変更した。阪神で4年間一緒にプレーした横田慎太郎さん（2023年死去）も使用した名曲。横田さんの生涯を描いた映画「栄光のバックホーム」を見て、さまざまな思い出がよみがえり、開始5分で涙があふれた。「野球ができることに感謝している。横田の分も頑張りたい」。盟友の思いも背負う心優しき男。借金返済へ、背番号63の献身は欠かせない。 （堀田 和昭）