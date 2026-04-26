◆米大リーグ ブルージェイズーガーディアンズ（２５日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２５日（日本時間２６日）、本拠地・ガーディアンズ戦に「４番・三塁」でスタメン出場し、２試合連続の本塁打となる５号を放った。１打席目は空振り三振に倒れたが、４回先頭の２打席目に同点ソロを放った。

０−１の４回先頭で迎えた第２打席、カウント１−１からの３球目だ。外角直球をとらえると、前日の４号と同じような弾道を描き、同じバックスクリーン上のデッキの少し右翼側に突き刺さった。前日は飛距離４３０フィート（約１３１メートル）でこの日は４２５フィート（約１２９・５メートル）、連日の特大弾となった。４番で放った初本塁打で、左腕から放ったのも５発目で初めてだった。

岡本は開幕３、４試合目だった３月２９、３０日（同３０、３１日）に２試合連続で本塁打を放つ好発進を切ったが、その後はなかなか本塁打が出ず、一時は打率も１割台になるなど苦しんだ。１９日（同２０日）の敵地・ダイヤモンドバックス戦で左中間へ１６試合ぶりのアーチとなる３号を放つと、前日２４日（同２５日）の本拠地・ガーディアンズ戦では４試合ぶりの４号。中堅へ飛距離４３０フィート（約１３１メートル）の特大弾を放ち、試合後には「ちゃんと捉えることが出来た。ああいう打席を増やしていきたいと思います」とうなずいていた。そして勢いに乗って２試合連続弾と量産態勢に入ってきた。

今季の５本塁打は、この時点でドジャース・大谷翔平投手（３１）の本塁打数にも並んだ。チーム２６試合目での５号は、３１・２発ペース。日本人選手の１年目では１８年大谷（当時エンゼルス）の２２本塁打が最多とあって、順調なペースで本塁打を積み重ねている。