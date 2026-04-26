「阪神２−２広島」（２５日、甲子園球場）

今季両リーグ最長となる４時間５８分の戦いの末、阪神は今季初の引き分けとなったが、頼れる中軸は健在だった。森下翔太外野手（２５）は初回に左手首付近に死球を受けながらも、八回に一時勝ち越しにつながる二塁打をマーク。佐藤輝明内野手（２７）は終盤に２安打を放つなど奮闘した。３試合ぶりの白星は逃したが、２６日こそ藤川監督に通算１００勝を届ける。

ドロー決着の瞬間、甲子園は大きなため息に包まれた。大熱戦で、勝ちきることはできなかった。ただ、負けたわけではない。中軸が勝利への執念を最後まで見せた。

同点の八回、先頭の森下が、右翼線への二塁打を放った。「先頭だったのでよかったです」。二塁ベース上では手をたたき、声を上げて感情を表に出した。自身７試合連続安打となる一打でチャンスメークすると、無死一、二塁からは大山の中飛でタッチアップ。果敢に三塁を陥れ、その後、一時勝ち越しとなる小幡の押し出し四球につなげた。

痛みにも負けなかった。初回、１死一塁の場面で、ターノックの速球が左手首付近を直撃。その場に倒れ込み、場内は騒然となった。それでもベンチ裏での治療を挟み、すぐにプレーに復帰。スタンドからは大きな拍手が送られた。試合後、死球については「大丈夫です」と一言。チームの中心として、ガッツを見せた。

後輩の奮闘に、４番も黙っていない。同点の九回、２死一塁から佐藤輝が中前打を放ち、自身２試合ぶりのＨランプをともす。さらに延長十二回には先頭で左前打を放ち、チャンスを演出した。この日は２四球も選び、４度の出塁。打率、打点に続いて、出塁率もリーグトップに躍り出た。勝利にはつながらなかったが「粘ってあそこ（引き分け）までいけたのはよかった」と振り返り「また明日頑張ります」と力を込めた。

主軸２人の活躍もあったが、今季両リーグ最長となる４時間５８分の死闘で、今季初の引き分け。開幕から土曜日の負けなしは継続となった。今週は３試合で計１３時間近くを戦い、勝ち星はなし。引き揚げる選手たちの表情からも、疲れの色は見えた。それでも森下は「別に思うことはない。切り替えてやります」と視線を先に向けていた。

３度足踏みをしたが、ここで決める。藤川監督のセ・リーグ史上最速での１００勝達成とはならなかったが、２６日に勝てば、巨人・原辰徳監督に並ぶ最速タイ記録になる。指揮官もキーマンに挙げる、虎の３、４番がチームをけん引し、今日こそメモリアル星をプレゼントする。

◆土曜日無敗は継続 阪神は今季の土曜日の５試合で４勝１分けと、まだ負けがない。またデーゲーム９試合で７勝１敗１分け。ナイターは７勝７敗の五分で、貯金６すべてを昼間に稼いでいる。