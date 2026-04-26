お笑いコンビ「おぎやはぎ」小木博明（54）が25日放送のBS日テレ「おぎやはぎの愛車遍歴」（土曜後9・00）に出演。かつて、「ゲレンデ」の愛称でも知られているメルセデス・ベンツGクラスが欲しかったが、買わなかった理由を明かした。

この日のゲストは俳優で「少年隊」の植草克秀。現在の愛車が1998年に購入したG500で、その前にもG300、G320と乗り継いできたと語った。

小木は「僕が30歳くらいの時、妻と出会ったときに、僕ゲレンデが欲しかったの。その時に“あんまりゲレンデ乗って欲しくない…”って言って。なんか“植草君が乗ってて、あまり良いイメージがない”」と言い笑わせた。

小木の妻は森山良子の娘で元歌手の森山奈歩。植草とはもともと仲が良く、一緒に釣りなどに行く時に、植草の車に乗せてもらっていたと言うと、植草は「わかんない。乗ったかなあ？」と首をかしげていた。

矢作兼も「確かに小木、欲しかったのに買わなかったもんね」とうなずいた。今では“芸能人御用達”のように人気となっている同車だが、植草は「確かにあの当時ってこの車、停められないんですよ、なかなか駐車場に。あと小回りがきかないんです。乗るには不便な所があったと思います」と振り返っていた。