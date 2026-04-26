「悲しい結末」「我慢の限界」27歳日本代表に関する“一報”に韓国メディアが驚き「かつてのアジア最高DFが６か月で…」
今冬にオランダの超名門アヤックスに加入した冨安健洋は、去就が注目されている。
元々、半年契約だった27歳のDFは、やはり今季限りで退団の可能性が高いようだ。先日、オランダメディア『FootballTransfers』は、アヤックスの右SB補強に関する記事の中で、「トミヤスがチームに残る可能性は低い」と報じた。
このニュースに、サッカー専門誌『FourFourTwo』の韓国版が反応。４月24日に「484日ぶりの奇跡的な復帰。かつてのアジア最高DFの快進撃はわずか６か月で終焉を迎えるのか？ワールドカップを前に放出の可能性」と見出しを打った記事を掲載し、驚きをもって次のように報じた。
「かつて韓国のキム・ミンジェと並びアジア最高のDFと称された冨安健洋は、再びキャリアの岐路に立たされている。484日ぶりの復帰という奇跡を成し遂げたものの、慢性的な怪我に悩まされ、所属するアヤックスからの退団の可能性が浮上している」
同メディアは「“怪我の影”は消えなかった。フェイエノールト戦で右ハムストリングを負傷し、再び戦線離脱。１年９か月ぶりの代表復帰のチャンスも消え去った。度重なる離脱により、かつて1200万ユーロに達した彼の市場価値は、今や800万ユーロまで急落している」と指摘。こう続けている。
「最終的に、アヤックスは我慢の限界に達したようだ。オランダのメディア『FootballTransfers』は、『アヤックスは冨安の後釜として、経験豊富な右サイドバックのポジションにジェームズ・タバーニア（レンジャーズ）を候補として挙げている』と報じた」
「このメディアは事実上、彼の放出の可能性を示唆した。タバーニアがフリーエージェントとして加入すれば、冨安のポジションは完全に消滅すると予想される。６か月の短期契約満了を控える冨安の奇跡的な復帰というシナリオは、放出という悲しい結末を迎えることになるかもしれない」
来シーズンはどのリーグでプレーするのか。その動向に熱視線が送られている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「だいぶデカくなったな」「びっくりしたわ」復帰戦で即アシスト！久保建英の“変貌”にファン驚愕「体格メッシになってる」
元々、半年契約だった27歳のDFは、やはり今季限りで退団の可能性が高いようだ。先日、オランダメディア『FootballTransfers』は、アヤックスの右SB補強に関する記事の中で、「トミヤスがチームに残る可能性は低い」と報じた。
このニュースに、サッカー専門誌『FourFourTwo』の韓国版が反応。４月24日に「484日ぶりの奇跡的な復帰。かつてのアジア最高DFの快進撃はわずか６か月で終焉を迎えるのか？ワールドカップを前に放出の可能性」と見出しを打った記事を掲載し、驚きをもって次のように報じた。
同メディアは「“怪我の影”は消えなかった。フェイエノールト戦で右ハムストリングを負傷し、再び戦線離脱。１年９か月ぶりの代表復帰のチャンスも消え去った。度重なる離脱により、かつて1200万ユーロに達した彼の市場価値は、今や800万ユーロまで急落している」と指摘。こう続けている。
「最終的に、アヤックスは我慢の限界に達したようだ。オランダのメディア『FootballTransfers』は、『アヤックスは冨安の後釜として、経験豊富な右サイドバックのポジションにジェームズ・タバーニア（レンジャーズ）を候補として挙げている』と報じた」
「このメディアは事実上、彼の放出の可能性を示唆した。タバーニアがフリーエージェントとして加入すれば、冨安のポジションは完全に消滅すると予想される。６か月の短期契約満了を控える冨安の奇跡的な復帰というシナリオは、放出という悲しい結末を迎えることになるかもしれない」
来シーズンはどのリーグでプレーするのか。その動向に熱視線が送られている。
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