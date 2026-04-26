「悲しい結末」「我慢の限界」27歳日本代表に関する“一報”に韓国メディアが驚き「かつてのアジア最高DFが６か月で…」

「悲しい結末」「我慢の限界」27歳日本代表に関する“一報”に韓国メディアが驚き「かつてのアジア最高DFが６か月で…」