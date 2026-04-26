俳優で「少年隊」の植草克秀（59）が25日放送のBS日テレ「おぎやはぎの愛車遍歴」（土曜後9・00）に出演し、アイドル時代の恋愛事情を明かした。

「おぎやはぎ」の小木博明が「歌番組の収録中とか、電話番号をこっそり渡すみたいな…」と聞き、矢作兼も「結構聞くよ。今みたいにLINEないからさ」と言うと、植草は「そんなこと言っていいのかなあ」と苦笑しながらも「よく覚えているのが、携帯がない時代だから、自宅の電話番号じゃないですか。その自宅の電話番号をよく覚えていたなって」と語った。

植草は、自分からは「意外と恥ずかしいので、ないかもしれない」と、渡さなかったと言い、もっぱら電話番号を渡される方と明かし「くれるんだけども、“何？”と思うんだけど、やっぱりそうなわけ、電話番号が書いてある。で、どうしようかなと思いながら、ちょっとかけちゃったりすると、例えば親と住んでいる人とかいれば、会社の寮に住んでいる人もいれば、いろいろいるんで、そういうのを乗り切って遊んでいたりしたことはあったかもしれない」と言葉を選びながら振り返った。

またデートは「車が一番。どこかで待ち合わせして、車に乗って、高速乗れば誰もいないから、ずっと車の中にいた感じ。俺はシャイだったから、横に乗っていても何もしない。ドキドキしちゃってて。普通に車乗って、あとは音楽かけて。音楽でごまかしていた」と語った。