自分でも気がついていない日本食の魅力を、海外が発見する。

そのような事例が増えている。

海外での評判を敏感につかんでビジネスにつなげるよう工夫し、日本食の輸出を増やしていきたい。

「バブル」と呼ばれるほど世界的に人気を博しているのが、抹茶である。カテキンなどの成分が健康によいとされ、サプリメント感覚で摂取されている。鮮やかな緑色はＳＮＳで見栄えがよく、投稿が相次いでいることも大きい。

芳醇（ほうじゅん）なうまみを生かし、抹茶ラテやデザートなどに使われ、米コーヒーチェーン大手スターバックスでは定番メニューとなった。大谷翔平選手らがヒットのたびに、抹茶を点（た）てるポーズでチームを鼓舞したことも話題を呼んだ。

これまで予想もしなかったエンターテインメント的な人気の呼び方は、日本食の魅力を売り込む上で大きなヒントになるだろう。

東南アジアでは、焼き芋が高級スイーツとして人気だ。凍らせてシャーベット状にして食べることがブームというのは、日本人の想像を超えているのではないか。

ふんわりとしたパンと、濃厚で滑らかな卵サラダを組み合わせた「たまごサンド」も、海外では新鮮さをもって受け入れられているようだ。これからも、訪日客が、日本食のさらなる魅力を発見して世界に伝えていくに違いない。

日本も、アンテナを高くして、ビジネスチャンスをつかんでいくことが大切だ。

２０２５年の農林水産物・食品の輸出額は１・７兆円に上り、１３年連続で過去最高を更新した。抹茶を含む緑茶の輸出額は前年比で約２倍となる７２１億円に上る。日本食の潜在力を踏まえれば、伸びしろはまだまだあるはずだ。

政府が日本食のブランドを守る施策を強化する必要もある。

日本で開発された高級ブドウのシャインマスカットは、苗木が中国や韓国に流出し、栽培面積が広がった結果、日本からの輸出が減って打撃を被っている。

抹茶も、中国で「宇治抹茶」という文字を表示した日本の模倣品が売られていたという。

政府は今月、果物などの新品種の海外への流出対策を強化する種苗法改正案を閣議決定した。

農産品の新たな種や苗などについて、品種登録の出願から登録までに時間がかかるため、その間に第三者が無断で輸出するのを防げるようにするものだ。

規制の抜け穴を不断に点検していくことが重要になろう。