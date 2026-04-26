文部科学省は今年度から地域の医療機関で様々な疾病の診断や治療に対応できる医師の育成強化に乗り出す。

医学部をもつ全国の国公私立大を対象に、中小規模の病院で長期間行う「地域実習プログラム」の開発を支援し、地域医療に携わる意欲と総合的な診療能力を備えた医師を養成する。深刻化する地域の医師不足の問題解決につなげたい考えだ。

大学の臨床実習は一般的に、医学部４〜６年生が「スチューデント・ドクター」として様々な診療科を経験し、検査手技やカルテの作成など医師に必要なスキルを身につけていく。実習先は大学病院が中心で、地域の病院に出向いての実習は１〜数週間程度が多い。

文科省の新事業では、地方の中小規模の病院などで数か月間にわたり実施する「地域実習プログラム」を大学に開発してもらう。医学生は、複数の持病を抱える高齢者や、通院が困難な患者への在宅ケアなど地域の医療ニーズに理解を深めながら、病院の入院患者を継続的に診療するなどして実践力を身につける。

専門医がそろう都市部と違い、地域医療では特定の臓器や疾患に限定することなく患者を診ることが求められる。幅広い知識や、必要に応じて専門医につなぐ判断力も不可欠だ。

文科省は５月にも、医学部を持つ全国の国公私立大を対象に、地域実習プログラムの開発校を募集する。３校程度を想定し、今年度は関連経費５０００万円を計上した。３年間の支援を計画し、将来的にはこのプログラムを全国の大学に広げていく考えだ。

厚生労働省の２０２４年末時点の調査で、医師は前回２２年調査から１・３％増えて３４万７７７２人となった。一方、厚労省が人口や高齢化の状況などを踏まえて、医師の充実度を地域別に数値化したデータでは、岩手県の沿岸部は東京都心部の約６分の１にとどまるなど、地域偏在は深刻だ。

文科省の担当者は「総合的な診療能力をもった医師養成で、医師の地域や診療科の偏在解決につなげたい」としている。