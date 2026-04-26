DeNA―巨人

プロ野球の始球式を務めた女性アスリートに熱い視線が注がれている。25日に横浜スタジアムで行われたDeNA―巨人の試合前、マウンドに立った22歳の正体にネット上のファンからは驚きの声が漏れた。

ベイスターズのユニホームを纏い、照れ笑いを浮かべた。マウンドに立ったのは女子プロゴルファーの都玲華だ。自身の名前にちなんだ「385（みやこ）」の背番号で登場。右腕から放たれたボールは大きく逸れ、左打者の後ろを通過。頭を抱えたが、客席からは拍手が降り注いでいた。

DeNA公式Xで実際の映像が公開されると、その姿にファンの視線が釘付けに。「可愛いと思ったらゴルファーだったんか」「え！ 美少女アイドルじゃなくてプロゴルファーの人？かわいい！」「みやこれ、可愛いな。いっしょにゴルフしたい」「ハマスタ始球式の人プロゴルファーの方なのね」「華がある」といった反応が寄せられていた。

都は2024年のプロテストに合格。昨季は国内ツアーで4度のトップ10入りを果たし、今季のシード権を掴んだ。



（THE ANSWER編集部）