ユニバでゲストが逮捕、“ペンを貸して”から始まったトラブルとは

アメリカ・フロリダ州のユニバーサル・オーランド・リゾートで、ゲストが逮捕される騒動が発生し、現地で注目を集めています。

発端はパーク内での一見ささいなやり取り。しかし、その後の行動が思わぬ展開を招き、最終的に警察が介入する事態となりました。

「ペンを貸して」から一変した状況

米国での報道によると、逮捕されたのはジェフリー・E・パパとされる男性。この男性はキャストに「ペンを貸してほしい」と声をかけたものの、その時点で泥酔状態だったとされ、その後の言動が次第にエスカレートしていきます。

泥酔状態で制御不能に、ついに逮捕

男性はキャストの指示に従わなかっただけでなく、最終的にはチームメンバーに対して暴行を加えた疑いが持たれています。

そのため現場に警察が出動し、男性はその場で逮捕。単なる迷惑行為ではなく、刑事事件として扱われる事態となりました。テーマパークでは安全管理が最優先とされており、こうしたケースでは迅速な対応が取られます。

パークは“出入り禁止”の措置も

さらにこの男性は、ユニバーサル・オーランドから正式に出入り禁止（バン）処分を受けたと報じられています。海外テーマパークでは、安全を脅かす行為に対して厳格な対応が取られており、今回もその方針が明確に示された形です。

テーマパークは非日常を楽しむ場所である一方、多くの人が集まる公共空間でもあります。今回のようなケースはまれではあるものの、ルールやマナーの重要性を改めて考えさせる出来事となりました。

Photo:Aflo