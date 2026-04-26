◆パ・リーグ オリックス４―２日本ハム（２５日・京セラドーム大阪）

オリックス・渡部遼人外野手（２６）が好調のオリックスをけん引している。２５日の日本ハム戦（京セラＤ）も「１番・中堅」で先発し、先頭の初回に中前安打。先制のホームを踏んだ。規定打席には及ばないが、打率は３割９分５厘で、すでにプロ初を含む２本のアーチもマーク。プロ５年目の俊足外野手がレギュラー定着へ猛アピールを続けている。

渡部が電光石火の先制劇を呼び込んだ。初回先頭、フルカウントから日本ハム・北山の１５２キロの直球を捉え、中前打で出塁。１死から西川の右前打で一気に三塁へ駆けると、続く太田の右翼線二塁打で生還した。絶好調のバットと、自慢の快足で快勝の流れを演出。「甘く来たらちゃんと仕留められるようにと思っていた。先頭での出塁は意識していた」と、リードオフマンとしての貢献に胸を張った。

２５年は主に代走や守備固めで５１試合に出場したが、年間を通して下半身のコンディションに不安を抱えながらプレー。「何かを変えたい」とオフに通うことが恒例となった都内の運動施設「トータルワークアウト」では、新たにピラティスを学んだ。「特に足の裏をメインで意識して、そこから力を生み出せるように練習した。バランスが確実に良くなっている」と、打力向上につながっていることを実感。先発出場が続くなかでは「飯を食えよ、ちゃんと寝ろよ！」と、川島１軍打撃コーチからの激励も励みになっている。

チームは京セラＤで球団新記録となる１０連勝を飾り、今季最多の貯金６で首位をキープ。同じ外野を守る広岡、杉沢らが離脱するなか、岸田監督は「しっかり準備をしていたから、少ないチャンスをつかめた」と背番号０の働きを評価した。「僕が塁に出ることで（次打者の）ヒットゾーンも広がると思うし、相手にプレッシャーをかけられたら。今はすごく楽しいです」と、フルで出場する喜びを実感する渡部。３年ぶり覇権奪回を目指す岸田オリックスに、新たな息吹を注ぎ込む。（南部 俊太）

◆渡部 遼人（わたなべ・はると）

▼生まれとサイズ １９９９年９月２日、東京都生まれ。２６歳。１７１センチ、７２キロ。左投左打

▼主な球歴 桐光学園（神奈川）では甲子園出場なし。慶大では１年春からリーグ戦に出場し、４年秋にベストナイン。２１年ドラフト４位でオリックス入団し、通算成績は１７９試合で打率２割１分５厘、２本塁打、１３打点、１６盗塁。推定年俸１７００万円

▼失敗しない男 慶大時代の異名。５０メートル走５秒９の俊足を生かし、４年間で失敗ゼロの２４盗塁をマークした

▼好きな言葉 而今（じこん）。過去や未来にとらわれず、今をただ精いっぱい生きるという意味

▼目標の選手 阪神・近本光司

▼プロでの目標 ゴールデン・グラブ賞