左足首の負傷で長期離脱中のＭＦ遠藤航（３３）＝リバプール＝が、５月中旬に実戦復帰する可能性が浮上した。２４日にリバプール・スロット監督（４７）が公式サイトで「シーズンの終わりには彼が戻ってくることを期待している」と言及した。２５日の百年構想リーグ・清水―名古屋戦を視察した日本代表・森保一監督（５７）は、５月１５日のＷ杯メンバー発表に向け、近日中に代表メディカルスタッフを現地へ派遣して状態をチェックすることを明言。６月１１日（日本時間１２日）開幕の北中米Ｗ杯に、頼れる主将が間に合う可能性が出てきた。

北中米Ｗ杯開幕に向けたカウントダウンが進む中、森保ジャパンの大黒柱の復帰に明るい光が差し込んだ。左足首の負傷で長期離脱中の日本代表主将・遠藤について、リバプール・スロット監督が公式サイトで「シーズンの終わりには彼が戻ってくることを期待している」と言及。５月９日のチェルシー戦までの復帰は否定したものの、シーズン残り２試合となる同１７日のアストンビラ戦で復帰する可能性を示唆した。

遠藤は２月１１日のサンダーランド戦で負傷し、左足首付近の手術を受けた。負傷から２か月以上が経過した現状についてスロット監督は「ワタ（遠藤）は外に出始めている。まだチームには入っていないが、リハビリチームと一緒にエクササイズを始めている」と説明。実戦復帰への道筋が示されたことを踏まえても、回復は順調と言える。

日本代表のメンバー発表は５月１５日で、その時点で実戦復帰していない可能性は高い。ただ、この日の視察後に取材に応じた森保監督は「常にクラブと代表のメディカルスタッフが連絡を取ってくれている。この先、ドクターも欧州に派遣して、現状はしっかりと把握できるように。メンバー発表、Ｗ杯に向けた環境づくりはすでに動いています」と、近日中に代表メディカルスタッフを現地に派遣して、生チェックするプランも明かした。

また、指揮官は「シーズン終盤にプレーできるというターゲットを持ってリハビリをしていることも聞いています」と説明。プラン通り進めば、クラブでの２試合に加え、日本代表として５月３１日のアイスランド戦も控えており、１次リーグ初戦の６月１４日（日本時間１５日）のオランダ戦に照準を合わせることも可能だ。森保ジャパンの精神的支柱が復帰すれば、北中米Ｗ杯優勝に向けて大きな追い風となる。（後藤 亮太）